La Francia ribalta l'Inghilterra al 95', la Romania dà spettacolo e travolge la Croazia

La Romania si esalta: Croazia travolta 4-1

La Romania inizia gli Europei Under 21 nel migliore dei modi battendo 4-1 la Croazia nella partita inaugurale del Girone C al San Marino Stadium. Rumeni in campo con il 4-2-3-1: Puscas punta centrale, assistito da Man, Hagi e Ivan. I croati rispondono con un 4-3-3 i cui terminali offensivi sono Brekalo, Jakolis e Halilovic. La Romania parte fortissimo e trova il gol del vantaggio all'11' grazie a un calcio di rigore trasformato da Puscas e concesso per un fallo di mano in area di Benkovic. Dopo tre minuti arriva il raddoppio rumeno e la firma è di un figlio d'arte: Hagi approfitta di un'indecisione della difesa croata per siglare il raddoppio. La Croazia ha una reazione d'orgoglio e accorcia le distanze al 18' con Vlasic sfruttando una palla persa propria da Hagi in mezzo al campo. Nella ripresa la Romania riprende in mano il gioco e colpisce una traversa con lo scatenato Hagi al 54'. Il 3-1 è nell'aria e arriva puntuale al 66' grazie a Baluta che trafigge Posavec dopo un dribbling secco ai danni di Kalic. Al 90' arriva anche il definitivo poker firmato da Petre.

L'esultanza di Ianis Hagi - Romania-Croazia Europei Under 21 2019Getty Images

Pazza Francia, Inghilterra rimontata e stesa al 95'

Pazza partita tra Inghilterra e Francia agli Europei Under 21 di calcio: i transalpini si impongono per 2-1 segnando due reti tra il 90' ed il 95' dopo aver fallito due calci di rigore, essere passati in svantaggio ma aver giocato l’ultimo spezzone di gara in 11 contro 10. Non basta infatti agli inglesi la magia di Foden, cancellata dal momentaneo pari di Ikone e dal decisivo autogol di Wan-Bissaka. Nel primo tempo accade poco o nulla, ma va registrato il rigore concesso alla Francia per mani di Clark-Salter: sul dischetto va Dembele, ma Henderson para. La prima frazione termina 0-0, ma nella ripresa accade davvero di tutto: si inizia al 54' con il delizioso gol di Foden, che semina in slalom gli avversari e poi di sinistra dal limite sigla il vantaggio inglese. Al 59' annullato il pari di Sessegnon per fuorigioco, ma al 62' nuovo rigore per la Francia, con annessa espulsione di Choudhury. Sul dischetto stavolta va Aouar, il quale però coglie il palo. La Francia, in superiorità numerica, inizia a spingere e viene premiata al 90' con il gol di Ikone, che batte Henderson sul primo palo. Non finisce qui: al 95' tacco di Maketa, Wan-Bissaka anticipa il proprio portiere ma infila la palla in rete.