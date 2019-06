La Romania ci prova, la Germania rimonta e vola in finale: 4-2 tedesco!

A breve il report...

LA CRONACA

Nel primo tempo inizia meglio la Romania, ma a colpire è la Germania. Al 21’ grande ripartenza tedesca, guidata da Waldschmidt e rifinita da Amiri, che salta due uomini al limite e batte Radu con un destro preciso. La Romania reagisce, Puscas scheggia un palo e poi al 25’, grazie al richiamo del VAR, l’arbitro Grinfeld assegna un penalty per fallo di Baumgartl su Hagi. Rigore trasformato da Puscas e 1-1. Alla mezz’ora gran parata di Nubel su un tiro da fuori insidioso di Baluta, preludio al 2-1 rumeno. Cross da sinistra perfetto di Ivan e stacco vincente di Puscas, che sigla così la sua doppietta al 44’. Nel recupero Nubel con una parata pazzesca nega la tripletta allo scatenato Puscas, che di testa aveva girato ancora una volta perfettamente.

Germania RomaniaGetty Images

Il 2-1 rumeno della prima frazione dura pochissimo nella ripresa, perché al 51’ Hagi (fin lì migliore in campo), commette un’ingenuità atterrando in area Dahoud. Calcio di rigore trasformato da Waldschmidt, al suo sesto centro in questo Europeo Under 21. Il 2-2 carica i tedeschi e spegne un po’ la Romania, che fatica a proporsi in avanti. La partita si trascina fino al 90’ e, proprio quando sembravano imminenti i supplementari, arriva la doccia fredda per la Romania: punizione dal limite di Waldschmidt, leggermente deviata, che bacia al palo ed entra. Passano due minuti, Pascanu stende il neo entrato Nmecha e viene espulso. La punizione dal limite stavolta la batte Amiri e trasforma. 4-2 e Germania in facile.

LA STATISTICA CHIAVE

Quattro gol di Puscas in questo Europeo, tre dei quali su calcio di rigore.

IL MIGLIORE

Nadiem AMIRI – Prestazione sontuosa. Gol da urlo nel primo tempo, punizione sublime a chiudere la gara. In mezzo tanta qualità: abbina tecnica e velocità con una disarmante semplicità il trequartista dell’ Hoffenheim.

IL PEGGIORE

Alexandru PAȘCANU – Dietro balla di continuo, soffre i movimenti delle due punte tedesche, si perde Amiri nel primo gol e viene espulso nel recupero. Malissimo.

IL TABELLINO di Germania-Romania 4-2

GERMANIA (4-1-3-2): Nubel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Mittelstadt; Eggestein (Dal 89’ Maier); Neuhaus (Dal 79’ Nmecha), Dahoud (Dal 92’ Koch), Oztunali; Waldschmidt, Amiri. All. Stefan Kuntz

ROMANIA (4-2-3-1): Radu; Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan; Baluta, Cicaldau (Dal 69’ Ciobanu); Man, Hagi, Ivan (Dal 55’ Coman); Puscas (Dall’87’ Petre). All. Mirel Rădoi

Arbitro: Orel Grinfeld (ISR)

Gol: 21’ e 93’ Amiri (G), 26’ rig. e 44’ Puscas (R), 51’ rig. e 90’ Waldschmidt (G)

Ammoniti: Baumgartl, Ivan, Tah, Hagi, Pascanu, Radu, Baluta

Note: Espulso Pascanu al 92’ per fallo su chiara occasione.