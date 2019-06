La Spagna batte il Belgio 2-1 allo scadere e resta in corsa

La Spagna ha sconfitto il Belgio per 2-1 nel match valido per gli Europei Under 21 di calcio 2019, le Furie Rosse si sono imposte proprio allo scadere a Reggio Emilia e rimangono in corsa per la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale. Gli iberici, sconfitti all’esordio dall’Italia, erano obbligati a vincere per tenere vive le speranze di proseguire la propria avventura nel torneo e sono riusciti a festeggiare quando le speranze erano al lumicino: i ragazzi di De La Fuente si giocheranno il passaggio nel turno nell’incontro conclusivo con la Polonia ma sarà determinante il confronto di questa sera tra i biancorossi e la nostra Nazionale che sono già a quota 3 punti in classifica (passano le vincitrici dei tre gironi e la migliore seconda classificata).

La Spagna passa in vantaggio al 6′: azione splendida tipica della loro scuola, serie di passaggi sulla fascia destra, Soler arriva sul fondo e cross per Dani Olmo che colpisce di interno mettendola nel’angolino. Il Belgio si rimbocca subito le maniche e prova a rispondere colpo su colpo agli avversari riuscendo a trovare il gol del pareggio al 24′: dormita della difesa su un calcio d’angolo, sponda al centro e Bornauw insacca. La partita è vibrante e sono le Furie Rosse a giganteggiare: al 32′ Deni Ceballos colpisce il palo esterno, due minuti più tardi De Wolf si deve immolare sullo stesso Ceballos.

La Spagna sfiora il 2-1 con la punizione stellare di Ceballos al 55′, gli iberici alzano il ritmo progressivamente e costringono il Belgio nella propria metà campo. I ragazzi di Walem si rintanano bene e sfruttano al meglio le ripartenze per mettere in difficoltà i rivali, la Spagna vuole la vittoria a tutti i costi e al trova al 90′: botta da fuori del neoentrato Fornals e il pallone si insacca regalando il successo alla favorita della vigilia.