Le 5 verità di Belgio-Italia: Kean e Zaniolo ingiustificabili, che spreco questa Under

1 - Kean e Zaniolo, così non ci siamo: Roma e Juve prendano provvedimenti

Di Biagio nella conferenza post match ha dichiarato di averli puniti per la continua mancanza di rispetto nelle regole basilari. Kean doveva giocare titolare e non è nemmeno entrato. Zaniolo era squalificato, ma sarebbe stato comunque allontanato. Brutti segnali per due delusioni azzurre in questo Europeo. Parole di richiamo forte quelle del selezionatore dell’Italia, che con ogni probabilità non saranno gradite da Juventus e Roma. Urge un intervento dei club per evitare l’ennesima spreco di talento.

2 - Under forte e talentuosa, che peccato se dovesse uscire così

La squadra nel complesso era molto forte e completa. Lo ha dimostrato sia contro la Spagna che contro il Belgio. Peccato per quel passo falso con la Polonia, che con ogni probabilità costerà le semifinali. Quest’Italia doveva puntare al massimo, perché aveva giocatori e organizzazione tali da esser considerata favorita. La probabile eliminazione rappresenta un fallimento totale. Ci si aspettava quantomeno la seconda fase.

3 - Di Biagio ha alcune colpe

Salvo miracoli l’Italia sarà eliminata già in questa fase a gironi. Le colpe dell’allenatore purtroppo ci sono e sono evidenti. Ha faticato nel tenere unita la squadra, ha sbagliato alcune scelte nella seconda gara, ha rispolverato troppo tardi Pezzella e Locatelli, tra i migliori contro il Belgio. Questa Under non ha un gioco fluido e orchestrato, si basa sulle individualità e non ha mai entusiasmato. Nel 2017 era almeno arrivata in semifinale, ora nemmeno a quello step.

4 - Chiesa e Barella? Pioveranno offerte a Firenze e Cagliari

Federico Chiesa è andato ancora a bersaglio (tre gol in tre partite), Nicoló Barella ha confermato le sue smisurate doti in interdizione e inserimento. Sono due elementi molto validi, che Fiorentina e Cagliari dovranno blindare quanto prima questi due gioielli. Sarà un’estate molto lunga, con Chiesa associato alla Juve e Barella vicinissimo all’Inter. Sicuramente nei prossimi giorni pioveranno offerte ai rispettivi club. Due così, del 1997, non si trovano facilmente.

5 - Formula Europeo da cambiare

Tre gironi, in cui passano le tre prime e la migliore seconda, che non vedono tutte le squadre in campo contemporaneamente all’ultima giornata. E così allora si creano particolari dinamiche per le quali Francia e Romania, pareggiando nello scontro all’ultima partita, staccherebbero insieme il biglietto per le semifinali. Una formula poco convincente nel suo complesso, quella dell’Europeo a 12 squadre, che andrebbe modificata o riformulata. Uscire per differenza reti è l’incubo di ogni Nazionale, soprattutto di quelle inserite in gironi più tosti.