1) Atteggiamento, voglia, coesione: questa Under vuole prendersi l'Europeo

Subito sotto di un gol, irretiti dal solito elegante palleggio spagnolo, con la pressione dettata dal giocare in casa, gli azzurrini non hanno perso la testa, hanno reagito e sono rimasti in partita. L'atteggiamento pare essere quello giusto. La voglia, la determinazione, l'unione di un gruppo tutto sommato nuovo (tanti sono giá in pianta stabile nella Nazionale maggiore), hanno fatto la differenza. Questa Italia ha negli occhi un unico obiettivo e fará di tutto per prenderselo. Iniziare in questo modo ne é la dimostrazione piú pragmatica.

Federico Chiesa abbraccia Moise Kean dopo il gol alla Spagna, Italia-Spagna U21, Getty ImagesGetty Images

2) Federico Chiesa: che impatto, il prezzo ora sale

Eccolo qui. Si era un po' smarrito nella seconda parte di questa stagione, ma nel momento giusto ha ritrovato gamba, fiducia e quella personalitá che lo rendono stimato e apprezzato non solo in Italia. Federico Chiesa ha risposto con una doppietta da vero leader a chi iniziava a contestarne il valore. La Fiorentina sa di avere un pezzo molto pregiato in casa e aspetterá le offerte, che in estate pioveranno numerose. Commisso ha dichiarato di volerlo trattenere, ma se l'esterno viola disputerá un Europeo su questi livelli, sará dura rifutare ogni proposta. Quanto vale? A Firenze partono da una base d'asta di 50 milioni di euro...

3) Dall'Ara un fattore: pubblico fantastico e grande atmosfera

Merito della FIGC, che ha scelto cifre molto basse (dai cinque agli otto euro) per l'acquisto dei biglietti. I 28 mila di un Dall'Ara tutto esaurito hanno spinto l'Italia, incitandola anche nei momenti difficili. Un fattore, quello casalingo, che la nostra Under potrá sfruttare per tutta la competizione. Con un'atmosfera cosí, vincere é sicuramente meno proibitivo.

4) La Spagna ha grandi problemi dietro

La tecnica di Ceballos, le geometrie di Ruiz (prima di infortunarsi) e gli spunti di Soler non bastano. Questa Spagna pare lontana parente di quella del 2017 e palesa evidenti lacune in alcuni reparti. In difesa Vallejo e Meré non danno sicurezza, i terzini appoggiano di rado l'azione, Borja Mayoral davanti é sembrato un fantasma. De La Fuente ha diverse incognite da risolvere. E in un gruppo cosi complicato iniziare con una sconfitta non é mai un buon segnale.

Dani Ceballos von Real Madrid soll die U21 Spaniens bei der EM zum Titel führenGetty Images

5) Di Biagio e il fattore panchina: una risorsa che servirá

Spesso contestato e messo in discussione, Gigi Di Biagio si gode con orgoglio l'ottimo esordio azzurro. Questa Italia ha enormi qualitá, vanta giocatori "esperti" e anche potenziali fuoriclasse. Avere la possibilitá di inserire a gara in corso tre come Orsolini, Cutrone e Bastoni é una conferma della profonditá della rosa azzurra. I cambi e le alternative diventano fondamentali in una rassegna cosí breve e con tante partite ravvicinate. Obbligatorio sfruttare nel modo giusto questa ampiezza.