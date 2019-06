Le pagelle di Italia-Spagna 3-1: Chiesa maestoso, bene Bonifazi, grande impatto di Orsolini

===Le pagelle dell'ITALIA===

Alex MERET 6,5 - Sul gol di Ceballos puó davvero poco. Vola nella ripresa su Soler. Solita sicurezza in uscita. Gran bel portiere.

Arturo CALABRESI 6 - Parte male, sovrastato da Oyarzabal. Poi prende le misure. Ripresa perfetta.

Gianluca MANCINI 6,5 - Oltre a difendere, imposta con precisione. Attento nel gioco aereo, bravo in marcatura.

Kevin BONIFAZI 7 - Colosso, bravo nei raddoppi e nelle uscite difensive. Prova eccellente. (Dall'88' BASTONI SV)

Federico DIMARCO 6,5 - Molto bene in fase di spinta. Si propone e a sinistra con Chiesa crea pericoli in serie.

Nicoló BARELLA 6,5 - Un po' sorpresa da Ceballos in occasione del gol, visto che non esce a bloccarne il tiro. Sale di livello nel secondo tempo, dominando in mezzo.

Un contrasto fra Carlos Soler e Nicolò Barella, Italia-Spagna Under 21, Getty ImagesEurosport

Rolando MANDRAGORA 6 - Inizia con il freno a mano tirato. Lento e poco preciso, poi migliora. Anche bene nella seconda parte di gara, pur con qualche sbavatura in appoggio.

Lorenzo PELLEGRINI 7 - Malino nel primo tempo, molto propositivo anche nella ripresa. Recuperi e giocate di fino. Si conquista e trasforma il rigore della sicurezza.

Nicoló ZANIOLO 5 - Brutto impatto nel match. Spaesato a destra, poco concentrato, molto falloso. Poi si fa male. (Dal 42' ORSOLINI 7 - Ottimo impatto. Splendida palla per Cutrone in occasione del 2-1 e mette il suo piede anche nell'azione che porta al rigore del 3-1. Torna spesso, aiutando il compagno di squadra Calabresi da quel lato.)

Moise KEAN 6 - Combattivo, volenteroso, mina vagante. Si impegna e fa il massimo con gli scarsi rifornimenti che gli arrivano. Sostituito un po' inaspettatamente. (Dal 60' CUTRONE 6,5 - Entra e subito si rende protagonista, entrando nell'azione del 2-1. Tiene palla e subisce falli.)

Federico CHIESA 8 - Che prestazione! Il primo gol, pur la complicitá di Simon, é frutto di una grande accelerazione. A sinistra ci mette grinta e rapiditá. Nella ripresa va subito vicino alla doppietta con un destro rasoterra a giro. Doppietta che poi trova di rapina, sigillando la sua maestosa serata.

ALL. Gigi DI BIAGIO 7 - L'Under parte male, ma reagisce e poi vince una partita molto complicata. Bene i cambi, bene l'impostazione sfruttando le corsie laterali. Ottimo esordio.

===Le pagelle della SPAGNA===

UNAI SIMON 5; AGUIRREGABIRIA 5, VALLEJO 5, MERÉ 5,5, AARON MARTIN 5,5; ZUBELDIA 5,5 (Dal 66' FORNALS); SOLER 6, CEBALLOS 7, FABIAN RUIZ 6 (Dal 46' MERINO 5,5), OYARZABAL 5 (Dal 85' MIR sv); MAYORAL 5. ALL. DE LA FUENTE 5,5