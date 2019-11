Qualificazioni Euro U21: Stephanie Frappart dirige Italia-Armenia

Sarà Stephanie Frappart a dirigere la sfida, valida per le qualificazioni all'Europeo U21, tra Italia e Armenia, in programma domani sera al 'Massimino' di Catania. E' la prima donna ad arbitrare una gara degli azzurrini. In estate alla francese era stata assegnata la sfida di Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea e in precedenza la finale del Mondiale femminile vinta dagli Stati Uniti sull'Olanda.