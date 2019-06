Romania e Francia vincono e ipotecano le semifinali: Italia, ora c'è l'incubo biscotto

La Romania batte 4-2 l'Inghilterra allo stadio Manuzzi di Cesena e ipoteca il passaggio alle semifinali degli Europei Under 21 restando al comando del Girone C a punteggio pieno a quota 6 punti insieme alla Francia che supera 1-0 la Croazia. Alle due squadre, che si affronteranno lunedì nella terza e ultima giornata, basterà un pareggio per avere la certezza di passare il turno (i rumeni come primi classificati grazie alla migliore differenza reti e i transalpini secondi). Questi risultati non fanno certo sorridere l'Italia che, a questo punto, sarà molto probabilmente costretta a vincere il proprio girone per proseguire il suo cammino.

Romania super, l'Inghilterra si inchina

La Romania parte bene e al 7' Ivan colpisce il palo, l'Inghilterra fatica a ingranare e al 33' viene annullato un gol a Puscas per fuorigioco. In avvio di ripresa Pascanu salva sulla linea il colpo di testa di Dowell, la Romania è molto fallosa e l'Inghilterra inizia a creare gioco. Foden si rende pericoloso con due tiri dalla distanza in rapida successione allo scoccare dell'ora di gioco, al 67' poi accarezza il palo con un sinistro a giro: la Nazionale dei Tre Leoni sembra più performante e incisiva ma al 75' Kenny atterra Coman in area di rigore e Puscas trasforma il calcio di rigore portando in vantaggio la Romania. L'Inghilterra reagisce e 4 minuti dopo Gray pareggia con una magia delle sue. La partita si infiamma nel finale: Tomori commette un errore clamoroso all'85' e Hagi insacca agevolmente, ma palla al centro e l'Inghilterra pareggia immediatamente con Abraham che si inventa una girata pazzesca. Sembra tutto finito e invece all'89' Coman calcia dalla distanza, Henderson compie una papera clamorosa che e regala il 3-2 alla Romania. In pieno recupero arriva la doppietta personale di Coman che arrotonda il risultato, fondamentale in ottica differenza reti.

La Francia fa festa con Dembelé, Croazia eliminata

Nell'altra sfida del Girone C la Francia batte 1-0 la Croazia e centra la seconda vittoria consecutiva nella rassegna continentale di categoria. I transalpini partono forte, controllano bene il campo e manovra brillantemente passando in vantaggio all'8': cross di Reine-Adelaide dalla destra, Dembelé stacca alla perfezione in area di rigore e insacca brillantemente. Tre minuti dopo Ntcham mette in difficoltà Posavec, la Croazia fatica a guadagnare campo e soffre il gioco aggressivo dei transalpini che sembrano in totale controllo dell'incontro. Al 33', però, la Croazia sfiora il gol del pareggio: ripartenza fulminea, Vlasic salta l'uomo, serve Jakolis in profondità, tiro sul secondo palo fuori di un soffio. La Francia prosegue col suo possesso palla asfissiante anche in avvio della ripresa, i Galletti fanno la partita e la Croazia non riesce a creare gioco ma ha una clamorosa occasione per cambiare le sorti della sfida: Kulenovic arriva al limite dell'area, calcia a giro ma colpisce il palo. La Francia copre tutti gli spazi, blocca la Croazia con un possesso palla magistrale e crea anche due occasioni importanti ma Posavec riesce a opporsi allo scatenato Dembelé. I balcanici non hanno la forza per cercare il pareggio e i transalpini festeggiano la vittoria.