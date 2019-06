Spagna show, è in finale: Francia travolta 4-1, le Furie Rosse sfideranno la Germania

La Spagna dà spettacolo, batte 4-1 la Francia al Mapei Stadium di Reggio Emilia e stacca con pieno merito il pass per la finalissima degli Europei Under 21 dove affronterà la Germania, che nella prima semifinale aveva sconfitto per 4-2 la Romania. La partita, in programma domenica alla Dacia Arena di Udine, sarà la riedizione della finale di due anni fa in Polonia che vide il successo per 1-0 dei tedeschi.

La cronaca

Primo tempo scoppiettante e ricco di emozioni. Al primo affondo la Francia sblocca il risultato: Junior Firpo strattona Ballo-Touré in area e Kabakov concede il rigore ai transalpini. Mateta spiazza Sivera e al 16' siamo 1-0 per i Bleus. La reazione della Spagna non si fa attendere. Le Furie Rosse costruiscono occasioni a raffica, Bernardoni è super su un destro da due passi di Fornals al 27' ma un minuto dopo nulla può sulla doppia conclusione di Roca sugli sviluppi di un corner: il portiere francese respinge il primo tiro ma si arrende sulla ribattuta. La Francia di fatto sparisce dal campo e in pieno recupero Konaté commette un'ingenuità colossale entrando sulla caviglia di Oyarzabal appena dentro l'area. Lo stesso Oyarzabal si presenta sul dischetto e spiazza Bernardoni col sinistro.

L'esultanza di Oyarzabal dopo il rigore trasformato in Spagna-Francia 4-1 -Europei Under 21 2019Getty Images

A inizio ripresa la Spagna segna il 3-1 a coronamento di un'azione da manuale. Oyarzabal lancia in profondità Fabian Ruiz che entra in area, vede Dani Olmo tutto solo e con un no look gli serve un pallone che il numero 19 deve solo spingere in fondo al sacco. La Francia accusa il colpo, sparisce letteralmente dal campo e al 67' incassa il quarto gol. Sugli sviluppi di un corner la palla arriva sul vertice corto dell'area a Fornals: traversone delizioso con l'esterno sul secondo palo per il destro di prima intenzione di Mayoral che trafigge Bernardoni mandando il pallone sotto la traversa. Al 92' Soler ha sul destro il pallone del 5-1: pallonetto perfetto a scavalcare Bernardoni, ma sulla linea è miracoloso il recupero in scivolata di Ballo-Touré che toglie il pallone dalla porta.

La statistica

4 - Quella conquistata grazie al 4-1 sulla Francia è la quarta finale della Spagna nelle ultime 5 edizioni degli Europei Under 21. Nei precedenti le Furie Rosse hanno vinto nel 2011 e nel 2013 rispettivamente contro Svizzera e Italia, e hanno perso 2 anni fa contro la Germania che ritroveranno domenica a Udine.

Il tweet

Il migliore

Fabian RUIZ - Non entra nel tabellino dei marcatori ma regala al pubblico di Reggio Emilia una prestazione da incorniciare. Col pallone fa quello che vuole, è intelligentissimo negli inserimenti e l'assist no look per il gol di Dani Olmo vale da solo il prezzo del biglietto.

Il peggiore

Jeff REINE-ADELAIDE - Pronti, via e si perde a ripetizione Junior Firpo che a sinistra scende come e quando vuole senza trovare mai opposizione. Anche in fase offensiva non si vede quasi mai, sbaglia tutti i movimenti e non trova la porta. Incomprensibilmente rimane in campo fino alla fine.

Il tabellino

Spagna-Francia 4-1

Spagna (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Vallejo, Nunez, Junior Firpo; Fabian Ruiz (85' Merino), Roca; Dani Olmo, Ceballos (74' Soler), Fornals; Oyarzabal (63' Borja Mayoral). All.: De La Fuente.

Francia: (4-3-3): Bernardoni; Dagba (22' Amian), Konaté, Upamecano, Ballo-Touré; Guendouzi, Tousart (58' Dembelé), Aouar; Ikoné, Mateta (71' Thuram), Reine-Adelaide. All.: Ripoll.

Arbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria).

Reti: 16' rig. Mateta (F), 28' Roca (S), 50' pt. rig. Oyarzabal (S), 47' Dani Olmo (S), 67' Borja Mayoral (S).

Note - Recupero 5'+4'. Ammoniti Junior Firpo, Fabian Ruiz, Aguirregabiria, Nunez (S), Mateta, Thuram (F).