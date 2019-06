Super Chiesa e Pellegrini: grande Italia all'esordio nell'Europeo di casa, 3-1 alla Spagna

Bisognava iniziare con il piede giusto ed é arrivata una splendida vittoria in rimonta contro una diretta concorrente per il titolo. L'Italia di Gigi Biagio batte in rimonta la Spagna a Bologna e comincia nel migliore dei modi il suo Europeo. Davanti al fantastico pubblico del Dall'Ara, gli azzurrini hanno pagato l'emozione in avvio, hanno subito la rete di Ceballos e il solito eccellente palleggio spagnolo, ma poi hanno saputo reagire. La magica doppietta dello scatenato Chiesa e il sigillo su rigore di Pellegrini certificano il 3-1 che permette di sognare in grande a questa Under. Qualitá nei singoli, organizzazione e tanta voglia di fare bene. Ingredienti che alla fine hanno fatto la differenza.

LA CRONACA

Nel primo tempo parte meglio la Spagna. Per 25 minuti buoni la Roja annienta un'Italia poco coesa e mal messa in campo. Sblocca la partita al 9' una magia di Dani Ceballos: il "10" spagnolo raccoglie al limite e scarica uno splendido destro a giro che si insacca all'incrocio dei pali. Rete meravigliosa, che carica gli iberici. Gli azzurrini si svegliano verso la mezz'ora, grazie a un paio di accelerazioni firmate Moise Kean. Al 36' il pareggio: Chiesa riceve palla a sinistra, supera Aguirregabiria in dribbling e calcia sul primo palo, sorprendendo il distratto Simon. L'1-1 carica gli azzurri, che nel finale di prima frazione provano anche a raddoppiare, senz ala giusta precisione.

Il tiro di Federico Chiesa che sorprende il portiere della Spagna e fa esplodere la gioia del Dall'Ara, Italia-Spagna U21, Getty ImagesGetty Images

Nel secondo tempo Chiesa va subito vicino al gol con un destro a giro rasoterra insidiosissimo, po Meret vola sul destro da fuori di Soler. La partita é aperta ed equilibrata, Di Biagio cambia Kean con Cutrone e l'Italia passa: al 64' palla dentro di Orsolini per l'attaccante del Milan, che controlla e viene contrastato, la palla finisce sui piedi di Chiesa, che da due passi infila per la sua doppietta personale e il 2-1 azzurro. La Spagna non ci sta e attacca, Ceballos calcia alto da dentro l'area. E l'Italia in contropiede colpisce. All'80' lancio per Orsolini, che crossa in mezzo: Pellegrini viene trattenuto appena dentro l'area da Soler e va giú. L'arbitro Gozubuyuk non assegna il rigore, ma viene richiamato dal VAR poco dopo. Confermato il penalty, trasformato perfettamente da Pellegrini per il 3-1 finale. Che Italia all'esordio.

LA STATISTICA CHIAVE

Era dall'ottobre 2006 che l'Italia non batteva a livello di Under 21 la Spagna. L'Italia ha battuto inoltre la Roja nella fase finale dell'Europeo Under 21 per la prima volta dal febbraio 1990 (1N, 3P).

Federico Chiesa, Carlos Soler, Italia-Spagna, Europei Under 21, Getty ImagesGetty Images

IL MIGLIORE

Federico CHIESA - Che prestazione! Il primo gol, pur la complicitá di Simon, é frutto di una grande accelerazione. A sinistra ci mette grinta e rapiditá. Nella ripresa va subito vicino alla doppietta con un destro rasoterra a giro. Doppietta che poi trova di rapina, sigillando la sua maestosa serata.

IL TABELLINO di Italia-Spagna 3-1

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi (Dal 88' Bastoni), Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Zaniolo (Dal 42' Orsolini), Kean (Dal 60' Cutrone), Chiesa. All. Di Biagio

SPAGNA (4-1-4-1): Unai Simon; Aguirregabiria, Vallejo, Meré, Aaron Martin; Zubeldia (Dal 66' Fornals); Soler, Ceballos, Fabian Ruiz (Dal 46' Merino), Oyarzabal (Dal 84' Mir); Mayoral. All. De La Fuente

Arbitro: Gozubuyuk (Olanda)

Gol: 9' Ceballos (S), 36' e 64' Chiesa (I), 82' rig. Pellegrini (I)

Ammoniti: Calabresi, Vallejo, Zaniolo, Mandragora, Orsolini, Soler