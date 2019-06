Under 21, Pinamonti salterà gli Europei. Al suo posto Di Biagio convoca Bonazzoli

Brutta notizia per gli azzurrini di Gigi Di Biagio: il problema al ginocchio che aveva costretto Andrea Pinamonti a lasciare il ritiro di Bologna a pochi giorni dall'esordio contro la Spagna non è infatti risolvibile in breve tempo. L’attaccante di proprietà dell’Inter, rientrato in Italia dal Mondiale polacco Under 20 nel quale ha collezionato 4 gol, salterà gli Europei Under 21 in programma dal 16 al 30 giugno. La conferma è arrivata in mattinata dal quartier generale della baby Nazionale.

Video - Europei Under 21: come giocherà l'Italia di Di Biagio? 4-3-3 con Chiesa-Cutrone-Kean 00:10

Al posto del giovane talento del Frosinone, il c.t. di Biagio ha convocato l'attaccante del Padova, Federico Bonazzoli, dopo aver ottenuto il via libera dalla Commissione medica della Uefa che ha acconsentito alla sostituzione.