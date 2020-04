Coi campionati e gli eventi sportivi fermi Eurosport ha deciso di coinvolgervi in un torneo speciale: abbiamo selezionato 32 tecnici che hanno allenato (e tutt'ora allenano) in Europa e in giro per il mondo, voi dovete scegliere a suon di sondaggi chi far avanzare e chi eliminare. Siamo giunti ai quarti: 8 mostri sacri della panchina in gara, ne rimarranno solo 4 che voleranno in semifinale.

Prosegue la caccia al miglior allenatore del mondo degli ultimi 30 anni. Anche gli ottavi di finale sono andati in archivio, non senza qualche sorpresa, sono rimasti 8 grandissimi tecnici a giocarsi l'accesso alla semifinale. Oggi si prosegue con quattro sfide equilibrate e cariche di suggestione.A decidere come sempre chi avanzerà alla fase successiva sarete solo voi. Pronti, via!

Tabellone e risultati

Calcio Eurosport Cup, ottavi: vota il miglior allenatore del mondo dal 1990 al 2020. Chi va ai quarti? DA UN GIORNO

Il tabellone della Eurosport Cup degli allenatori dal 1990 al 2020, Eurosport Credit Foto Eurosport

Come funziona?

Vota il sondaggio e fai avanzare il tuo allenatore preferito al prossimo turno. Un vero e proprio torneo ad eliminazione diretta per scegliere quale dei 32 tecnici che fatto incetta di titoli in Italia, in Europa e in manifestazioni Mondiali merita lo scettro di miglior allenatore degli ultimi 30 anni di calcio. Scegliere 32 non è stato semplice e non manca qualche escluso eccellente (da Emery a Sarri, da Lucescu a Lobanovsky fino a Marcelo Bielsa) ma la nostra giuria si è espressa ed ora tocca a voi votare. Pronti, via!

Il calendario

Giovedì 23/4: Quarti di finale

Venerdì 24/4: Semifinali

Sabato 25/4: Finalissima

QUARTI DI FINALE

Arrigo Sacchi vs Josè Mourinho

Sondaggio Sacchi vs Mourinho. Chi vuoi in semifinale? Arrigo Sacchi José Mourinho

Massimiliano Allegri vs Pep Guardiola

Sondaggio Allegri vs Guardiola. Chi vuoi in semifinale? Massimiliano Allegri Pep Guardiola

Marcello Lippi vs Giovanni Trapattoni

Sondaggio Lippi vs Trapattoni. Chi vuoi in semifinale? Marcello Lippi Giovanni Trapattoni

Carlo Ancelotti vs Alex Ferguson

Sondaggio Ancelotti vs Ferguson. Chi vuoi in semifinale? Carlo Ancelotti Alex Ferguson

Play Icon WATCH Dal Benfica al Real Madrid passando per Leeds e Juve: com'è cambiato il ranking UEFA dal 1960 a oggi 00:04:02

Calcio Eurosport Cup, round 2: vota il miglior allenatore del mondo dal 1990 al 2020. Chi va agli ottavi? 21/04/2020 A 12:51