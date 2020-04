Coi campionati e gli eventi sportivi fermi Eurosport ha deciso di coinvolgervi in un torneo speciale: abbiamo selezionato 32 tecnici che hanno allenato (e tutt'ora allenano) in Europa e in giro per il mondo, voi dovete scegliere a suon di sondaggi chi far avanzare e chi eliminare. Siamo giunti al 2° round dei 16esimi di finale. Sedici campioni da scegliere, solo 8 volano agli ottavi di finale.

Prosegue la caccia al miglior allenatore del mondo degli ultimi 30 anni. Il primo round ha emesso i propri verdetti. Oggi si chiude il quadro dei sedicesimi di finale, con le ultime otto sfide.A decidere come sempre chi avanzerà alla fase successiva sarete solo voi. Pronti, via!

Come funziona?

Tutti Gli Sport Eurosport Cup, trionfa Valentino Rossi: è il miglior atleta italiano di tutti i tempi IERI A 15:30

Prosegue la caccia alla ricerca del miglior allenatore del mondo degli ultimi 30 anni: 8 allenatori hanno già ottenuto il passaggio agli ottavi, oggi si chiude il quadro Credit Foto Eurosport

Vota il sondaggio e fai avanzare il tuo allenatore preferito al prossimo turno. Un vero e proprio torneo ad eliminazione diretta per scegliere quale dei 32 tecnici che fatto incetta di titoli in Italia, in Europa e in manifestazioni Mondiali merita lo scettro di miglior allenatore degli ultimi 30 anni di calcio. Scegliere 32 non è stato semplice e non manca qualche escluso eccellente (da Emery a Sarri, da Lucescu a Lobanovsky fino a Marcelo Bielsa) ma la nostra giuria si è espressa ed ora tocca a voi votare. Pronti, via!

Il calendario

Martedì 21/4: Round 2

Mercoledì 22/4: Ottavi di finale

Giovedì 23/4: Quarti di finale

Venerdì 24/4: Semifinali

Sabato 25/4: Finalissima

ROUND 2

Marcello Lippi vs Sven-Goran Eriksson

Sondaggio Lippi vs Eriksson. Chi vuoi agli ottavi di finale? Marcello Lippi Sven-Goran Eriksson

Zinedine Zidane vs Louis Van Gaal

Sondaggio Zidane vs Van Gaal. Chi vuoi agli ottavi di finale? Zinedine Zidane Louis Van Gaal

Vujadin Boskov vs Fabio Capello

Sondaggio Boskov vs Capello. Chi vuoi agli ottavi di finale? Vujadin Boskov Fabio Capello

Giovanni Trapattoni vs Claudio Ranieri

Sondaggio Trapattoni vs Ranieri. Chi vuoi agli ottavi di finale? Giovanni Trapattoni Claudio Ranieri

Carlo Ancelotti vs Luis Aragones

Sondaggio Ancelotti vs Aragones. Chi vuoi agli ottavi di finale? Carlo Ancelotti Luis Aragones

Arsene Wenger vs Jupp Heynckes

Sondaggio Wenger vs Heynckes. Chi vuoi agli ottavi di finale? Arsene Wenger Jupp Heynckes

Alex Ferguson vs Felipe Scolari

Sondaggio Ferguson vs Scolari. Chi vuoi agli ottavi di finale? Alex Ferguson Felipe Scolari

Jurgen Klopp vs Johan Cruyff

Sondaggio Klopp vs Cruyff. Chi vuoi agli ottavi di finale? Jurgen Klopp Johan Cruyff

Play Icon WATCH Dal Benfica al Real Madrid passando per Leeds e Juve: com'è cambiato il ranking UEFA dal 1960 a oggi 00:04:02

Serie A Eurosport Cup, trionfa Baggio: è il miglior giocatore della Serie A dal 1990 al 2020 12/04/2020 A 12:05