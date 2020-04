Eurosport Cup, semifinale: vota il miglior allenatore del mondo dal 1990 al 2020. Chi va in finale?

Coi campionati e gli eventi sportivi fermi Eurosport ha deciso di coinvolgervi in un torneo speciale: abbiamo selezionato 32 tecnici che hanno allenato (e tutt'ora allenano) in Europa e in giro per il mondo, voi dovete scegliere a suon di sondaggi chi far avanzare e chi eliminare. Siamo giunti alle semifinali: 4 mostri sacri della panchina in gara, ne rimarranno solo due che voleranno in finale.

Prosegue la caccia al miglior allenatore del mondo degli ultimi 30 anni. Anche i quarti di finale sono andati in archivio e sono rimasti soltanto quattro grandissimi tecnici a giocarsi l'accesso alla finale. Oggi si prosegue con due sfide equilibrate e cariche di suggestione: Arrigo Sacchi o Pep Guardiola? Marcello Lippi o Carlo Ancelotti? A decidere come sempre chi avanzerà alla fase successiva sarete solo voi. Pronti, via!

Tabellone e risultati

Eurosport Cup: il tabellone delle semifinali per il miglior allenatore 1990-2020 Credit Foto Eurosport

Come funziona?

Vota il sondaggio e fai avanzare il tuo allenatore preferito al prossimo turno. Un vero e proprio torneo ad eliminazione diretta per scegliere quale dei 32 tecnici che fatto incetta di titoli in Italia, in Europa e in manifestazioni Mondiali merita lo scettro di miglior allenatore degli ultimi 30 anni di calcio. Scegliere 32 non è stato semplice e non manca qualche escluso eccellente (da Emery a Sarri, da Lucescu a Lobanovsky fino a Marcelo Bielsa) ma la nostra giuria si è espressa ed ora tocca a voi votare. Pronti, via!

Il calendario

Venerdì 24/4: Semifinali

Sabato 25/4: Finalissima

SEMIFINALI

Arrigo Sacchi vs Pep Guardiola

Sondaggio Arrigo Sacchi vs Pep Guardiola: chi vuoi in finale? Arrigo Sacchi Pep Guardiola

Marcello Lippi vs Carlo Ancelotti

Sondaggio Marcello Lippi vs Carlo Ancelotti: chi vuoi in finale? Marcello Lippi Carlo Ancelotti

