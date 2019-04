FA Cup: giocatori del City pagano la trasferta ai tifosi per la finale

Bella iniziativa del Manchester City per venire incontro ai propri tifosi. I calciatori della prima squadra pagheranno la trasferta ai sostenitori che si recheranno a Wembley per la finale di Fa Cup contro il Watford in programma il prossimo 18 maggio. Nello specifico ogni giocatore pagherà uno dei 26 bus previsti in partenza per Londra.

"Il sostegno dei nostri tifosi per tutta la stagione è stato a dir poco incredibile - ha evidenziato il capitano dei Citizens Vincent Kompany - Dobbiamo ancora combattere tanto in questa stagione, questo è il nostro modo di dire grazie".