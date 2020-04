Facciamo i conti: fenomeno eSports, giro d’affari da un miliardo e mezzo di dollari

Sebastiano Esposito sfida Rafael Leao nel primo eDerby di Milano, l’Udinese mette a disposizione la Dacia Arena per futuri eventi di gaming, la MotoGP continua a trasmettere le sue virtual race. Ultime conferme per uno dei pochi settori che sta sfruttando l’emergenza Coronavirus per acquisire ancora maggiore visibilità e conquistare rapidamente un nuovo mercato e un nuovo pubblico. Gli eSports coinvolgono e appassionano, anche in Italia. Nel 2020 il giro d’affari di questi tornei di videogiochi organizzati a livello competitivo e professionistico potrebbe raggiungere quota 1,4 miliardi di dollari, dopo aver infranto la barriera del miliardo già nel 2019. Una parabola ascendente e costante, iniziata negli Stati Uniti e in Cina e poi sviluppatasi velocemente in tutto il pianeta.

Dati clamorosi: raddoppiato il valore in due anni

Il report Global Esports Market, realizzato dagli analisti di Newzoo, parla chiaro: il valore degli sport elettronici a fine 2019 ha toccato la cifra monstre di 1,1 miliardi di dollari. In aumento rispetto al fatturato globale da 865 milioni registrato nel 2018 e di 655 milioni del 2017. Ad investire su questo settore, oltre a sponsor di fama internazionale, sono arrivate anche le tv (con la compravendita dei diritti per trasmettere determinati eventi) e la pubblicità. Il merchandising e la vendita di biglietti e abbonamenti hanno fatto il resto, tanto da portare gli analisti a prevedere nel 2022 un giro d’affari intorno agli 1,8 miliardi di dollari.

Zone d’interesse: Nord America, Cina e ora Europa

Su scala mondiale, la zona del Nord e Centro America rappresenta l'area geografica più ricca, con gli addetti ai lavori che possono contare su entrate da circa 500 milioni di euro. In Cina il fenomeno del “mobile eSports” ha raggiunto un alto livello di popolarità, ma anche in Europa i dati confermano la crescita. Diverse stelle NBA, a partire da Kevin Durant, si sono messe a disposizione delle loro franchigie per tornei da trasmettere in queste settimane e anche nei principali campionati di calcio europei gli esempi sono molteplici. La Lega di Serie A, in accordo con vari club, ha organizzato e pubblicizzato recentemente su tutti i social un torneo tra squadre ad eliminazione diretta, in cui i vari gamer dei club si sono sfidati pubblicamente. Insomma, un “fenomeno” di massa anche nel nostro Paese, che non vede più gli eSports come un settore di nicchia ma, al contrario, come possibile fonte di business.

Sponsor potenti: dalla Red Bull alla Coca Cola

A testimoniare il grado di interesse, basta scorrere l’impressionante lista di sponsor che pubblicizza e investe sui principali tornei internazionali. In cima alla lista c’è McDonald’s, il gigante americano dei fast food, che sostiene gli eSports dal 2014. Poi Red Bull, marchio austriaco di energy drink, che ultimamente sponsorizza le virtual race di F1, MotoGP e Superbike. Non manca Coca Cola, che da anni è il finanziatore principale del League of Legends World Champions, probabilmente la competizione di eSports più conosciuta al mondo. Intel – produttore di processori pc – invece è associata al torneo Intel Extreme Masters in collaborazione con l’Electronic Sports League sin dal lontano 2006.

Che futuro? Gamer professionisti trattati come star

Con queste cifre e questi investitori, è normale pensare che gli eSports abbiano vita lunga e sempre piú luminosa. Come detto, diversi club di Serie A hanno realizzato i propri team, mettendo sotto contratto dei professionisti, comprendendo senza troppe remore questa nuova tipologia di ricavi. Non si tratta di un fuoco di paglia, dunque, ma di un’occasione. All’estero ci sono giocatori di eSports che per il lancio di un videogioco vengono retribuiti come un “Messi” o un “Ronaldo”. I partecipanti storici, ormai conosciuti nell’ambiente, sono sempre più corteggiati e si sono arricchiti vincendo i vari premi in denaro messi a disposizione da chi crea gli eventi. In un momento come questo, privo di sport reale, i giochi virtuali incuriosiscono e acquisiscono fama e interesse. Paradosso? No, eSports, nell’applicazione più concreta del proprio senso esistenziale.