Facciamo i conti: porte chiuse, danno economico clamoroso per lo sport italiano

In questo momento una stima complessiva e attendibile è incalcolabile. Ma se l'economia italiana rischia di pagare un prezzo compreso tra i 10 e i 27 miliardi di euro (stime del RED Ricerche) per l'emergenza coronavirus, anche lo sport tricolore si vede costretto a mette in conto numerose perdite economiche nelle prossime settimane. Porte chiuse per calcio, tennis (Coppa Davis) e basket, rinvii in MotoGP e ciclismo, sospensione per pallavolo e cancellazione di alcune maratone. Un dramma collettivo e condiviso, dovuto a provvedimenti inevitabili per fronteggiare l'emergenza e provare a contenere il contagio. L'Italia sportiva si allerta e segue le istruzioni di governo e ministeri, ben conscia dei danni economici conseguenti a queste decisioni. Si parla di centinaia di milioni di euro.

CALCIO - La FIGC é stata chiara, dopo fin troppi tentennamenti: "Tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A si disputeranno a porte chiuse per tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal Dpcm 4.03.2020 - cioè fino ad aprile - e, comunque, sino a quando le disposizioni statali non modificheranno le stesse". Serie A a porte chiuse, Serie B a porte chiuse, Serie C uguale. E probabilmente anche le gare interne delle nostre squadre impegnate nelle competizioni europee. Incassi persi sull'ordine delle decine di milioni di euro e indotto che ruota attorno al calcio che si ferma per circa un mese. Servirá un aiuto extra del governo per impedire il collasso.

BASKET - "La Federazione Italiana Pallacanestro, in considerazione delle disposizioni emanate dal Governo per l'emergenza Coronavirus e la salvaguardia della salute pubblica, pur conscia dei notevoli danni economici che speriamo siano sostenuti dalle Istituzioni così come in altri settori dell'economia, dispone che fino a determinazione diversa, le gare di LBA si giochino a porte chiuse e tenuto conto delle norme previste dal decreto del 4 marzo 2020". Stop anche al pubblico nei pallazzetti. Petrucci ha giá parlato di perdite elevatissime. Una societá media di Serie A, giusto per capire la portata, rinuncia a 40-50 mila euro di incasso a partita. Per Milano c'é anche l'Eurolega: qui si alzano le cifre e quindi aumentano i danni.

RUGBY - Rinviata la partita del torneo 6 Nazioni di rugby Italia-Inghilterra, prevista all'Olimpico di Roma sabato 14 marzo. Allo stadio era previsto il tutto esaurito anche perché sarebbe stata l'ultima occasione per Sergio Parisse di indossare la maglia della nazionale e salutare i propri tifosi. L'incasso sarebbe stato di circa 2,5 milioni di euro. Denaro che, forse, verrá recuperato in futuro. Ma resta tutto in bilico.

TENNIS - L'incontro di Coppa Davis Italia-Corea del Sud al Tennis Club Cagliari si svolgono senza la presenza di pubblico sulle tribune. La Federazione Italiana Tennis ha deciso di rimborsare abbonamenti e biglietti. 100 mila euro di incasso annullati.

CICLISMO - Annullata la Strade Bianche e anche le grandi classiche come la Tirreno-Adriatico (11-17 marzo fra Toscana e Marche) o la Milano-Sanremo (21 marzo tra Lombardia e Liguria). L'Astana Pro Team ha ufficializzato la decisione di ritirarsi dalle gare per un periodo di 15 giorni. ll team non parteciperà a nessuna competizione fino al 20 marzo e tante altre squadre stanno prendendo la stessa direzione.

VOLLEY - La Federazione Italiana Pallavolo ha deciso che la SuperLega, la Serie A2 e la Serie A3 disputeranno tutte le gare a porte chiuse fino al 3 aprile 2020. Sospese invece le gare dei campionati di serie B nazionale, regionali e territoriali. Allo stesso modo sono sospese le iniziative di formazione e qualificazione programmate per lo stesso periodo.

SCI E MARATONE - A Cortina dal 18 al 22 marzo ci saranno le finali di Coppa del Mondo, con Federica Brignone in lizza per tutte le specialità e per la coppa generale. La Federazione internazionale deciderá a breve se annullare tutto, come chiesto da Austria e Usa, o far disputare a porte chiuse. Cancellata invece la maratona di Roma, cosí come la mezza maratona di Vittorio Veneto. Rinviata la Stramilano 2020 a data da definire.