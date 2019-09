Fattore Conte, Handanovic e lungimiranza: così la difesa dell'Inter è diventata la migliore d'Europa

Il solco era stato tracciato l’anno scorso da Spalletti con il record di 20 “clean sheet” in campionato. Lecce, Cagliari, Udinese, Milan e Lazio: 10 gol fatti e uno solo subito da Joao Pedro alla Sardegna Arena. Dopo una prima infornata di partite, si può dire che l’Inter di Antonio Conte continua la tradizione e, se possibile, la migliora: la difesa nerazzurra è la meno battuta dei top 5 campionati europei e San Siro si conferma fortino, con la porta di Handonivic ancora inviolata tra le mura amiche.

Fattore Conte

I meriti dell’avvio sprint sono da distribuire equamente: l’ex c.t. della Nazionale ha esportato a Milano il suo marchio di fabbrica, la difesa a 3, che tanto gli ha portato fortuna in Italia e oltremanica, anche se nelle avventure alla Juve e al Chelsea mai aveva fatto così bene nelle prime cinque.

Le prime 5 di Conte alla Juve e al Chelsea

Stagione Squadra Gol subiti 2011/12 Juventus 4 2012/13 Juventus 2 2013/14 Juventus 4 2016/17 Chelsea 5

Lungimiranza ed esperienza condivisa

L’esperienza condivisa di Handanovic, Skriniar, De Vrij con l’aiuto di D’Ambrosio e Asamoah dalle fasce e il filtro di Brozovic al centro ha permesso al nuovo innesto Godin di integrarsi alla perfezione nei meccanismi difensivi e i risultati si sono visti nel derby e contro la Lazio. L’Inter ha concesso solo 7 tiri in porta a Piatek, Immobile e compagnia.

Samir HandanovicGetty Images

Una nota di merito va anche attribuita alla dirigenza meneghina che negli anni ha allestito un parco difensori assolutamente invidiabile e, soprattutto, spendendo veramente poco. Godin e de Vrij sono arrivati a parametro zero, il cartellino di Skriniar è stato pagato 30 milioni di euro. Handanovic è arrivato dall’Udinese nel 2012 per 15 milioni di euro. Cifre che, messe a paragone con gli ultimi trasferimenti di difensori in Serie A (De Ligt , Danilo, Manolas e Caldara in primis) raccontano bene la lungimiranza del progetto di Marotta e Ausilio.

E pensare che in Champions, contro lo Slavia Praga, Handanovic ha dovuto raccogliere il pallone dalla propria porta lo stesso numero di volte rispetto ai primi 450 minuti “italiani”, segno che l'Europa è tutta un'altra cosa. Prove tecniche, insomma, per la settimana di fuoco della banda di Conte: Samp a Marassi, Barça al Camp Nou e Juve a San Siro. Un vero e proprio crash test per il bunker nerazzurro.