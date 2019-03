Piccolo spavento per Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina è rimasto infatti coinvolto in un incidente stradale a Firenze. Il calciatore alla guida della Mini Cooper avrebbe urtato un mezzo a due ruote tra piazza Puccini e via Baracca, sul posto sono accorsi 118 e polizia municipale.

Chiesa è rimasto illeso mentre il motociclista coinvolto nell'incidente è stato soccorso sul posto e ricoverato all'ospedale di Careggi in codice giallo.