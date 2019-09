Calcio, Mondiale per Club: esordio Liverpool in nuovo stadio Doha

La FIFA ha annunciato che il Qatar inaugurerà il terzo dei suoi otto stadi per la Coppa del Mondo del 2022 quando il nuovo Education City ground ospiterà la semifinale della Coppa del Mondo per club il prossimo 18 dicembre. L'impianto di 40.000 posti, distante 7 km dal centro di Doha, ospiterà anche le due finali del torneo. Nella partita inaugurale, il Liverpool campione d'Europa affronterà i vincitori della sfida fra i campioni della CONCACAF Champions League del Monterrey contro la vincente dell'incontro fra l'Al Sadd del Qatar o l'Hienghene Sport della Nuova Caledonia campioni di Oceania. Il Qatar ha finora inaugurato lo stadio al-Janoub di recente costruzione a maggio, così come lo stadio internazionale Khalifa, inaugurato nel 1976 e ristrutturato nel 2017.