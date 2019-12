Il Flamengo è la prima finalista del Mondiale per Club 2019. Irriconoscibile nel primo tempo, la squadra di Jorge Jesus si sveglia nella ripresa e ribalta l'Al Hilal di Giovinco che a metà gara conduceva 1-0 grazie a una rete firmata da Al Dawsari al 18'. De Arrascaeta firma il pari al 49', Bruno Henrique completa la rimonta al 78' e una goffa autorete di Albulayhi pochi minuti dopo sancisce il definitivo 3-1. Ora i brasiliani attendono di conoscere il nome dell'avversario: uscirà dalla seconda semifinale tra il Liverpool di Klopp e i messicani del Monterrey, in programma mercoledì alle 18.30 ora italiana.

Il momento social del match

Il tabellino

Flamengo-Al Hilal 3-1

Flamengo (4-2-3-1): Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Mari, Filipe Luis; Willian Arao, Gerson (74' Diego); De Arrascaeta (93' Piris Da Motta), Everton Ribeiro, Bruno Henrique (89' Vitinho); Gabigol. All.: Jorge Jesus.

Al Hilal (4-2-3-1): Al Muaiouf; Al Burayk, Jang, Albulayhi, Al Shahrani; Carlos Eduardo, Cuellar; Carrillo, Giovinco (71' Kharbin), Al Dawsari (83' Al Abid); Gomis (92' Otayf). All.: Lucescu.

Arbitro: Ismail Elfath (Stati Uniti).

Gol: 18' Al Dawsari (A), 49' De Arrascaeta (F), 78' Bruno Henrique (F), 82' aut. Albulayhi (A).

Ammoniti: Bruno Henrique, Pablo Marì, Diego (F), Giovinco, Albulayhi, Al Dawsari (A).



Espulso: Carrillo (A) all'84'.

Assist: Al Burayk (A, 0-1), Bruno Henrique (F, 1-1), Rafinha (F, 2-1).

Note - Recupero 3'+3'.

La cronaca in 8 momenti chiave

15' OCCASIONISSIMA FLAMENGO! Uscita disastrosa di Al Muaiouf che respinge malissimo con i pugni, al limite dell'area Gerson calcia al volo di piatto e sfiora il palo.

16' GOMIS SI DIVORA IL VANTAGGIO! Al Dawsari si presenta a tu per tu con Diego Alves, ma il portiere del Flamengo è bravissimo a chiudergli lo specchio in uscita. Sulla ribattuta c'è Gomis che, tutto solo a porta vuota, calcia di prima intenzione con il sinistro ma spara alle stelle!

18' GOL DELL'AL HILAL! Giocata di Giovinco che allarga sulla destra per Al Burayk: traversone basso arretrato per Al Dawsari che calcia di prima intenzione con il destro, Diego Alves tocca ma non trattiene e il pallone (leggermente deviato da Pablo Marì) si insacca sotto la traversa. Vantaggio meritatissimo per la squadra saudita!

30' FLAMENGO VICINO AL PAREGGIO! Bruno Henrique sfreccia sulla sinistra e si presenta a tu per tu con Al Muaiouf: prodigioso il recupero di Al Burayk che riesce a mettere in corner un attimo prima della conclusione del centrocampista rossonero.

49' PAREGGIO DEL FLAMENGO! DE ARRASCAETA! Splendida azione in verticale dei brasiliani: Gabigol serve Bruno Henrique che, invece di calciare, serve un assist no-look per De Arrascaeta che può insaccare comodamente da due passi con il destro. Di nuovo parità a Doha!

78' 2-1 FLAMENGO! BRUNO HENRIQUE! Diego allarga sulla destra per Rafinha, cross perfetto di prima intenzione a centro area dove Bruno Henrique sbuca tra i due centrali dell'Al Hilal e insacca con una perfetta girata di testa. Rimonta completata, Flamengo avanti!

82' 3-1 FLAMENGO! AUTORETE DI ALBULAYHI! Ancora Bruno Henrique protagonista: traversone basso dalla sinistra, Albulayhi interviene in maniera goffa e devia il pallone che, dopo avere toccato il palo, si insacca alle spalle di Al Muaiouf. Il Flamengo vede la finalissima del Mondiale per Club.

84' ESPULSO CARRILLO! Cartellino rosso diretto per il centrocampista del Flamengo per un'entrataccia ai danni di De Arrascaeta.

La gioia di Giorgian De Arrascaeta - Flamengo-Al Hilal Fifa Club World Cup 2019Getty Images

Il migliore

Bruno HENRIQUE - Dopo un primo tempo da dimenticare, sale in cattedra nella ripresa e lascia il segno sulla partita. Confeziona l'assist per il gol dell'1-1 di De Arrascaeta, firma personalmente il 2-1 con una grande incornata e propizia l'autorete del definitivo tris con un traverone basso e velenoso. Micidiale. Decisivo.

Il peggiore

Ali ALBULAYHI - Si fa trovare fuori posizione in occasione del gol di Bruno Henrique ed è un errore che pesa tantissimo nell'economia del match. Firma l'autorete che chiude il tabellino con una goffa deviazione che non dà scampo ad Al Muaiouf. Serata da dimenticare per lui.