Gomis lancia l'Al Hilal: sarà semifinale col Flamengo di Gabigol, Giovinco in panchina

Sarà l'Al-Hilal a contendere un posto per la finale del Mondiale per club col Flamengo. I sauditi, nella prima sfida del secondo turno, hanno avuto la meglio dei nordafricani dell’Espérance Sportive de Tunis con la vittoria per 1-0 targata Bafétimbi Gomis.

Gli uomini di Mircea Lucescu hanno deciso il match al 73’ con la rete, appunto, dell’ex attaccante di Lione e Marsiglia, con il classe ’85 entrato al 65’ visto il persistente 0-0. Nel finale, proprio Al-Hilal è rimasto in 10 per la doppia ammonizione comminata a Kanno (due gialli nel giro di due minuti) e Lucescu ha così deciso di optare un cambio difensivo, inserendo il difensore Abdullah Al Hafith. È rimasto quindi in panchina Giovinco, riposandosi in vista della semifinale.