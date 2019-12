=== Liverpool ===

ALISSON 6: ha all'attivo un paio di buoni interventi su Bruno Henrique e Gabigol. Essenzialmente, sono gli avanti del Flamengo a risultare imprecisi sottoporta.

Trent ALEXANDER-ARNOLD 7: fa sue giù senza interruzioni lungo la fascia destra, distinguendosi per i soliti cross tesi e il piede davvero caldo.

Joe GOMEZ 5,5: qualche difficoltà di troppo al cospetto di Gabigol, che gli sguscia via spesso e volentieri.

Virgil VAN DIJK 6,5: si riprende dall'influenza e gioca la solita partita senza sbavature là dietro, proponendosi in attacco. E, quando lo fa, distribuisce panico tra le maglie difensive brasiliane.

Andrew ROBERTSON 6,5: riscatta la mediocre prestazione palesata contro il Monterrey, con una prova coast to cost lungo l'out di sinistra. Duetta spesso, con lunghi corridoi, con Mané e compagnia.

Jordan HENDERSON 6: è quasi il 90' quando esplode, dai 25 metri, un destro che solo un intervento miracoloso di DIego Alves può vanificare. Tanti passaggi ben disegnati a favore di Firmino, che colpisce il palo a inizio ripresa dopo un suo illuminante suggerimento.

Naby KEITA 5,5: bene i primi 20' di gioco. Poi va un po' in ombra.

Dal 100' James Milner 6: arcigno e pugnace lungo l'out di destro. Servivano muscoli e, come al solito, non tradisce.

Alex OXLADE-CHAMBERLAIN 6: porta a termine i propri compiti da mezz'ala sinistra senza sbavature, ma anche senza strafare. Si fa parecchio male al ginocchio dopo uno sfortunato scontro di gioco con Ribeiro ed è costretto a uscire di scena al 75'.

Dal 75' Adam Lallana 6: prestazione di sostanza. Affila i coltelli e mette la concretezza fisica del calcio inglese di fronte ai giocolieri brasiliani.

Mohamed SALAH 7: gli manca solamente il gol. Per il resto, ancora una volta, l'iniziativa d'attcco del Liverpool "pende" dalla sua abbondante fantasia.

Dal 121' Xherdan Shaqiri: sv.

Roberto FIRMINO 7,5: è stato il grande protagonista di questo Mondiale per club. Dal gol in semifinale al 91' contro il Monterrey a quello che consegna la coppa nelle mani di Klopp. Centravanti letteralmente devastante.

Dal 106' Divock Origi: sv.

Sadio MANE 7: abilissimo a lavorare il pallone del match per Firmino, aspettandone il suo arrivo in contropiede. Decisivo anch'egli, a suo modo.

Mister Jürgen KLOPP 7: i pronostici della vigilia non davano certo come più probabile l'ipotesi supplementari. Tuttavia, in competizioni importanti come questa, ciò che conta è portare a casa vittoria e coppa. Che brillerà vita natural durante nella bacheca di Anfield.

=== Flamengo ===

Diego ALVES 7: Dalla sua, almeno 3-4 interventi che salvano il risultato. Su tutti, quello che vanifica la fiondata di Henderson all'approssimarsi del 90'.

RAFINHA 6,5: l'ex Bayern Monaco, Schalke 04 e Genoa mette in campo tantissima esperienza e, se il Flamengo si dimostra così ordinato in difesa, è anche e soprattutto per merito suo.

Rodrigo CAIO 5,5: Firmino e Mané sono bruttissime gatte da pelare. E le sue marcture non sono così efficaci...

MARI 6,5: dalla sua, oltre a una difesa attenta, anche numerosi traversoni precisi per la fase offensiva.

Filipe LUIS 6,5: l'ex Atletico Madrid è il pericolosissimo stantuffo del team rubronegro. Corre a perdifiato ed è utile in entrambe le fasi. Ma, al 99', quando sale per crossare, i suoi compagni si scordano di coprire lo spazio lasciato in difesa. Da qui, il contropiede griffato Firmino.

Everton RIBEIRO 6: attua una buona spinta lungo l'out di destra, proccupandosi molto, anche, di andare a dare una mano in copertura.

Dall'82' Diego 5: si becca un cartellino giallo per un fallo cattivo su Milner, per il resto l'ex Juventus porta poco o nulla al centrocampo del Flamengo.

ARÃO 6: un po' traoppo confusionario in palleggio e nella costruzione del gioco.

Dal 120' Orlando Berrio: sv.

Giorgian DE ARRASCAETA 6,5: tambureggiante a metà campo, l'uruguaiano ex Cruzeiro e Defensor Sporting è uno di quei "tuttocampisti" utili a entrambe le fasi, che farebbero assi comodo a tante ottime squadre europee.

Dal 77' Vitinho 6,5: subito attivo su tutti i fronti, al 119', mette al centro per Lincoln un pallone che sarebbe stato solo da spingere in fondo al sacco.

GERSON 4,5: l'ex Roma e Fiorentina, tra le linee, è uno dei pochi a sfigurare nel Flamengo. Tocca pochissimi palloni e, spesso e volentieri, si estranea dal match.

Dal 102' Lincoln 5: si mangia un gol colossale, all'ultimo respiro...

Bruno HENRIQUE 6: molto attivo nel corso del primo tempo, in velocità. Si perde nel resto del match.

GABIGOL 6: dalla sua, almeno tre ottime occasioni da gol. L'acuto tanto atteso, tuttavia, non arriva.

Mister Jorge JESUS 6,5: la sua squadra è quadrata e tiene testa per 120' ai campioni d'Europa. Difficile pretendere di più.