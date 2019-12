Senza van Dijk, fermato dall'influenza e con un consistente turnover operato da Klopp, il Liverpool fatica e rischia parecchio contro i messicani del Monterrey nella semifinale del Mondiale per Club. Al "Khalifa International Stadium" di Doha, inglesi in vantaggio al 12' con Keïta e subito ripresi dall'ex Everton Funes Mori. I centro-americani sfiorano più volte la rete del clamoroso vantaggio ma si arrendono alla zampata a tempo scaduto di Firmino, subentrato a Origi all'85'. I Reds se la vedranno, ora, in finale (fischio d'inizio sabato alle 18,30), contro il Flamengo di Gabigol, vittorioso ieri sera 3-1 contro i sauditi dell'Al-Hilal (campioni d'Asia) di Sebastian Giovinco. Prossimi sfidanti, questi ultimi (sempre sabato, ma alle 15,30), del volitivo Monterrey, giunto in semifinale dopo aver battuto 3-2 i campioni qatarioti dell'Al-Sadd.

Divock Origi vom FC Liverpool im Spiel gegen MonterreyGetty Images

Il tabellino

MONTERREY-LIVERPOOL 1-2

Monterrey (4-2-3-1): Barovero; Medina, Montes (79' Layun), Sanchez, Vangioni; Rodriguez, Ortiz; Pabon (82' Meza), Pizarro (90' J. Gonzalez), Gallardo; Funes Mori. All.: Mohamed.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Milner (75' Alexandr-Arnold), Gomez, Henderson, Robertson; Lallana, Keïta, Oxlade-Chamberlain; Shaqiri (68' Mané), Salah, Origi (85' Firmino). All.: Klopp.

Arbitro: Roberto Tobar (Cile).

Gol: 12' Keïta (L), 14' Funes Mori (M), 91' Firmino (L).

Assist: Salah (L, 0-1), Alexander-Arnold (L, 1-2).

Note - Recupero: 1+3. Amminiti: Vangioni, Gomez, Gallaro e gli allenatori Mohamed e Klopp.

Seguono aggiornamenti...