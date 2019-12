Niente da fare per l’Al Sadd di Xavi che deve arrendersi al 2° turno del Mondiale per club vista la sconfitta contro messicani del Monterrey. A segno anche un certo Leonel Vangioni, ex difensore del Milan che collezionò, senza troppi ricordi positivi, 15 presenze nel campionato di Serie A 2016-2017. Sono quindi i messicani ad affontare il Liverpool in semifinale del Mondiale per club (in programma mercoledì 18 dicembre).

Cronaca

I messicani provano a scappare con i gol di Vangioni al 23’ e Rogelio Funes Mori al 46’, ma l’Al Sadd prova a rimanere in partita. La ‘squadra di casa’, la compagine allenata da Xavi è qualificata grazie al successo del campionato Qatar Stars League, accorcia le distanza con la rete di Bounedjah al 66’, ma proprio quando i qatarini cominciano a crederci, ecco la doccia fredda del 3-1 siglato da Carlos Rodríguez (al 77’). Nel finale arriva anche il gol di Hassan (89’), ma non basta per far partire la rimonta.