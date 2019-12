Per la prima volta della storia della Coppa Intercontinentale e del Mondiale per Club, il Liverpool alza le braccia al cielo. Al Khalifa International Stadium di Doha, nel remake della finale di Tokyo (la prima senza ritorno) vinta 3-0 dall'allora Flamenco di Zico e Junior, il Liverpool incontra - come col Monterrey in semifinale - qualche difficoltà di troppo al cospetto dei brasiliani, ordinati e propositivi là davanti. La partita si protrae ai supplementari e viene vinta dai Reds grazie al gol in contropiede del solito Firmino al minuto 99: è 1-0, è il trionfo dei ragazzi di Klopp, che riscrivono la storia del club del Merseyside.

Il tabellino

LIVERPOOL-FLAMENGO 1-0 d.t.s.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Keïta (100' Milner), Oxlade-Chamberlain (75' Lallana); Salah (121' Shaqiri), Firmino (106' Origi), Mané. All.: Klopp.

Flamengo (4-5-1): Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Mari, Filipe Luis; Ribeiro (82' Diego), Arão (120' Berrio), De Arrascaeta (77' Vitinho), Gerson (102' Lincoln), Bruno Henrique; Gabigol. All.: Jorge Jesus.

Arbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar).

Gol: 99' Firmino (L).

Assist: Mané (L, 1-0).

Note - Recupero: 1+9+2+2. Ammoniti: Mané, Salah, Vitinho, Firmino, Milner.

La cronaca della partita in 18 momenti chiave

4' - DE ARRASCAETA! Destro dell'uruguaiano dai venti metri: palla alta. Il primo tentativo del match è del Flamengo.

5' - KEITA! Occasionissima mancata dal guineano, che dalle retrovie, su preciso tocco all'indietro di Salah, calcia incredibilmente a lato! La risposta del Liverpool.

6' - ALEXANDER-ARNOLD DALLA LUNGA DISTANZA! Destro al fulmicotone con palla che sfiora il palo alla destra di Diego Alves.

26' - INCURSIONE DI BRUNO HENRIQUE! Bel traversone di Mari dalla difesa e mancino in corsa che incontra una deviazione in calcio d'angolo. Bene il Flamengo in questa circostanza!

33' - IL FALMENGO RECLAMA UN RIGORE! Questo dopo il colpo di testa in area di Bruno Henrique, con pallone toccato da una mano di Gomez. L'arbitro, però, lascia andare.

48' - PALO CLAMOROSO DI FIRMINO! Servito in area da un tocco morbido di Henderson, il brasiliano del Liverpool fa fuori Rodrigo Caio e, col sinistro, calcia in porta colpendo il legno interno. La palla, però, incredibilmente non entra.

50' - GIRATA DAL CUORE DELL'AREA DI SALAH! Palla a lato di poco sul preciso assist dalla destra di Alexander-Arnold! Il Liverpool ricomincia a martellare...

52' - LUNGHISSIMO CORRIDOIO MANCINO DI ROBERTSON PER MANE! Uscita tempestiva, quasi al limite dell'area, di Diego Alves.

53' - GRANDE OCCASIONE PER GABIGOL! L'ex Inter elude l'intervento di van Dijk con un destro basso all'angolino, respinto in corner da Alisson.

69' - ROVESCIATA IN AREA DI GABIGOL! Alisson costretto a parare in due tempi.

76' - GOL ANNULLATO AL LIVERPOOL CON SALAH! L'egiziano entra in area e segna col mancino, ma la verticalizzazione di Keïta lo pesca in offside.

85' - BOLIDE DI HENDERSON DA FUORI! Destro deviato alto sopra la traversa dall'intervento plastico di Diego Alves.

90'+1 - MANE LANCIATO A RETE VIENE STESO A TERRA! L'arbitro ammonisce Rafinha e dà punizione dal limite in un primo momento. Dopo il check al VAR, però, viene tolto il fallo e anche il provvedimento disciplinarea al difensore ex Bayern Monaco e Genoa.

99' - GOL DEL LIVERPOOL CON FIRMINO! Dopo una discesa di Filipe Luis, il Flamengo si fa colpire in contropiede: lancio lungo di Henderson per Mané, abile a stoppare palla, difenderla e cederla all'accorrente Firmino, che finta sul portiere e inscca a porta vuota: 1-0 Reds al 9' del primo tempo supplementare!

101' - SALAH! Bolide sinistro diretto, a giro, sotto l'incrocio dei pali: paratissima di Alves in calcio d'angolo.

102' - CI PROVA ANCHE VAN DIJK! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, conclusione potente da pochi passi: Alves è ancora una volta bravissimo.

115' - PUNIZIONE PER IL LIVERPOOL DAI 25 METRI! Bel destro a giro di Alexander-Arnold, respinto con qualche problema da Diego Alves.

119' - INCREDIBILE GOL MANGIATO DAL NEOENTRATO LINCOLN! Il giovane attaccante del Flamengo, servito dalla destra da Vitinho, arriva dalle retrovie e, da due passi, calcia incredibilmente alto.

Il migliore

Firmino. E' stato il grande protagonista di questo Mondiale per club. Dal gol in semifinale al 91' contro il Monterrey a quello che consegna la coppa nelle mani di Klopp. Centravanti letteralmente devastante.

Il peggiore

Gerson. L'ex Roma e Fiorentina, tra le linee, è uno dei pochi a sfigurare nel Flamengo. Tocca pochissimi palloni e, spesso e volentieri, si estranea dal match.

