Il Consiglio FIGC ha stabilito che Mario Cicala sarà il commissario ad acta della Lega A a partire dal 3 dicembre. La carica sarà effettiva solo se nell'assemblea della Confindustria del pallone convocata per il 2 dicembre non si nominerà il presidente che dovrà succedere al dimissionario Gaetano Micciche'.

Se il presidente non sarà nominato entro 45 giorni decadranno le cariche della Lega A, allo scadere di 90 giorni sarà possibile effettuare nuove elezioni. La data già individuata dal consiglio FIGC e' quella del 10 marzo 2020. In questo periodo Cicala farà da traghettatore della Confindustria del pallone.

Nell'elezione di Micciche' alla presidenza di Lega A: "C'è stata una chiara leggerezza nell'aver risolto un problema statutario attraverso un voto palese non previsto nello statuto stesso. Non e' stato un problema di 2-3 soggetti perché in quella stanza c'erano tanti protagonisti che hanno creato problemi a una persona (Micciche' ndr) che invece in quella stanza non c'era". Lo dice il presidente Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio Figc. "Sono passati 20 mesi? Il tempo non sana una nullità insanabile", conclude.