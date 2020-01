Fiorentina: accoglienza calorosa per Iachini al Franchi

Migliaia di tifosi, circa 6mila, hanno accolto Beppe Iachini nel suo primo allenamento diretto all'Artemio Franchi come allenatore della Fiorentina. "Beppe Iachini picchia per noi", il coro cantato dai tifosi viola in ricordo dei tempi in cui l'attuale tecnico era il mastino del centrocampo viola, come mostrato dalle immagini tv sui social del club. Nonostante il momento difficile della squadra, culminato con il pesante ko interno con la Roma e l'esonero di Vincenzo Montella, i tifosi della Fiorentina hanno confermato anche oggi il loro entusiasmo e la voglia di stare vicini alla squadra.