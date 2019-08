Il Flamengo insiste per Mario Balotelli, svincolato e in cerca di una squadra. Come riporta 'Marca' - idea rilanciata anche da Gazzetta dello Sport - il club brasiliano ha offerto un contratto di 15 milioni per 18 mesi per convincere l'attaccante italiano a venire a Rio de Janeiro, mettendo sul piatto anche un posto al fratello Enock al Boavista, società che milita nel campionato di Serie D.

5 milioni di ingaggio + 10 subito

Per convincere SuperMario il club brasiliano avrebbe proposto all'ex giocatore del Milan un contratto da 5 milioni di euro per 18 mesi, più un bonus di 10 milioni da incassare al momento della firma. Il Flamengo potrebbe mettere sul banco cifre alte contando sul fatto che il calciatore al momento è svincolato e quindi non servono milioni da versare a nessuna società. Il bonus ulteriore sarebbe il posto per Enock, fratello 26enne di Mario, in un club di Serie D brasiliana - il Boavista - lui che la Serie D italiana l'ha già giocata con le maglie di Bogliasco, Ciliverghe e Pavia. Un'operazione in stile Donnarumma (o Kakà) al Milan.