Football Manager, porta in semifinale di Champions il FK Bežanija: il club lo assume

In 16 anni dalla seconda divisione alla semifinale di Champions League: e no, purtroppo non è accaduto nella realtà. Purtroppo, soprattutto, per il FK Bežanija, club militante nella Serie B serba, retrocesso dalla massima serie per problemi finanziari dopo aver disputato addirittura i preliminari di Coppa UEFA nel 2007. L’autore di questa trionfale cavalcata si chiama Andrej Pavlović, un 22enne di Belgrado vero e proprio talento del videogame di calcio manageriale Football Manager. "Non ho intenzione di vantarmi, ma sono in qualche modo una leggenda nel mio universo di Football Manager – ha dichiarato a SportBible. Ho contattato il club, elencando tutti i miei successi ottenuti nel videogioco, e offerto il mio aiuto per sostenere la squadra senza aspettarmi che potessero accettare il mio supporto". Ebbene sì, oggi Andrej lavora – a titolo gratuito – proprio per il Bežanija come Data Analyst: nei 16 virtuali ha aggiunto alla bacheca del club 10 titoli consecutivi in campionato e sei coppe serbe, numeri che non hanno lasciato indifferente la società di Novi Beograd.

Il 22enne ha una laurea in Scienze Mediche, e nel suo futuro si vede affermato in questo campo. Il calcio, però, è la sua passione per questo dice che se ci fosse l'occasione, mi piacerebbe una carriera come scout o analista di dati, è sempre stato il mio sogno e sono sicuro di poter ricoprire egregiamente questo ruolo.