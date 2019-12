Prosegue l'avventura di Didier Deschamps nel ruolo di commissario tecnico della Francia: il tecnico, che ha trascinato i Bleus alla vittoria della Coppa del Mondo ai Mondiali di Russia 2018, ha trovato un accordo con il presidente federale Noel Le Graet per prolungare il contratto fino alla fine dei Mondiali 2022 che si svolgeranno in Qatar. Per Deschamps, che siede sulla panchina della Francia dall'estate 2012, si tratta del terzo rinnovo dopo quelli del 2015 e del 2017.

Con la Francia ha vinto 65 partite su 100

Deschamps vanta un ruolino di marcia largamente positivo alla guida della Francia: in 100 partite ha uno score di 65 vittorie, 18 pareggi e 17 sconfitte. È il commissario tecnico più vittorioso nella storia della Nazionale francese davanti a Michel Hidalgo e Raymond Domenech, entrambi fermi a 41. Il trionfo al Mondiale di Russia 2018 ha reso Deschamps uno dei 3 uomini ad avere vinto la Coppa del Mondo sia da giocatore che da tecnico dopo Franz Beckenbauer e Mario Zagallo.