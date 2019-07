Ha già la chiara impronta di Antonio Conte la “prima” Inter che scalda i motori in amichevole: nel test con il Lugano i nerazzurri – schierati rigorosamente con il 3-5-2 – mostrano già una buona intesa e alcuni degli automatismi cari al tecnico ex Chelsea per 60 minuti buoni (prima di lasciar spazio ai cambi). Esordio con gol per Sensi, molto attivo in cabina di regia, e raddoppio di Brozovic, entrambi con due conclusioni dalla distanza. In attesa di attaccanti più “titolari” di Longo ed Esposito – niente di male contro di loro, comunque – e di avversari di livello più alto, l’Inter “contiana” comincia a prendere forma.

La cronaca della partita

Conte schiera un 3-5-2 puro, con Perisic larghissimo a sinistra e Candreva altrettanto dall'altra parte. Al 7' primo cross di Candreva, che si sistema la palla sul sinistro e cerca la testa di Longo, ma la porta è lontana. Poco dopo Brozovic inventa per Perisic, ma il croato viene chiuso appena in tempo dalla difesa avversaria. Sensi, alla prima in nerazzurro, è molto mobile e cerca sempre di ricevere palla dai compagni. Anche Gagliardini vuole mettersi in mostra: al 13' palla dentro per Longo, poi anticipato. Al 17’ bella combinazione Gagliardini-Candreva-Perisic, alto il colpo di testa del croato. Al 22’ ottima incursione di Perisic, che caccia la palla e va fino in fondo: ottimo (doppio) riflesso del portiere del Lugano Baumann. Al 25’ ecco il gol che sblocca la partita: lo segna proprio il volto nuovo, Stefano Sensi, con un gran destro da fuori area dopo un ottimo primo controllo.

L’Inter sale di colpi e si fa nuovamente pericolosa al 35’: Baumann fa due miracoli, prima sulla zuccata di Gagliardini e poi sul sinistro di Perisic. Un minuto dopo arriva il 2-0 dei nerazzurri: De Vrij controlla con il destro e segna con il sinistro dall’interno dell’area di rigore sugli sviluppi di un corner.

L’arbitro però annulla dopo aver consultato la VAR: c’era D’Ambrosio in fuorigioco. Proprio al 45’ ecco il “vero” 2-0: Perisic appoggia indietro per Brozovic che si coordina alla perfezione e trova il gol da lontano.

Nella rirpresa dentro Padelli per Handanovic: Bottani ha la chance per tirare in porta, ma liscia la palla. Dall'altra parte, chance sul sinistro per Sensi, Baumann respinge. Al 60’ di fatto finisce la partita vera: nell’Inter infatti escono Skriniar, Sensi, Brozovic, deVrij, D'Ambrosio, Gagliardini, Candreva, Perisic e Longo ed entrano Ranocchia, JoaoMario, Lazaro, Borja Valero, Dalbert, Agoume, Pirola e Vergani. Conte passa alla difesa a quattro. Al 70’ ci prova Esposito da calcio piazzato, ma la sua conclusione è fuori dallo specchio. Occhi puntati su Lazaro, ma il nuovo arrivato non trova il modo di mettersi in mostra. Nel finale da sottolineare un tentativo di rovesciata di Marzouk e il gol dell’1-2 di Kryeziu, in rete da pochi centimetri su un bell’assist da destra.

Stefano Sensi - Inter-Lugano 2019Getty Images

I più positivi

Sensi, Perisic, Brozovic

I più in ritardo

Longo, Esposito

Il tabellino

INTER-LUGANO 2-1

INTER (3-5-2): Handanovic (dal 46’ Padelli); D'Ambrosio (dal 60’ Ntube), De Vrij (dal 60’ Pirola), Skriniar (dal 60’ Ranocchia); Candreva (dal 60’ Lazaro), Gagliardini dal 60’ Agoume), Brozovic (dal 60’ Joao Mario), Sensi (dal 60’ Borja Valero), Perisic (dal 60’ Dalbert); Esposito, Longo (dal 60’ Vergani).

Allenatore: Antonio Conte

LUGANO: 46 Baumann, 4 Kecskes, 5 Maric, 10 Bottani, 16 Lavanchy, 17 Vecsei, 19 Gerndt, 20 Custodio, 30 Daprelà, 68 Rodriguez, Aratore.

A disposizione: 1 Da Costa, 2 Leo, 6 Covilo, 9 Holender, 11 Junior, 14 Sabbatini, 21 Obexer, 22 Guidotti, 24 Lovric, 28 Sulmoni, 57 Marzouk, 99 Kryeziu.

Allenatore: Celestini

GOL: 25’ Sensi (I), 45’ Brozovic (I), 86’ Kryeziu (L)

AMMONIZIONI: Sensi

