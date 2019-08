Valencia-Inter Live in esclusiva su Nove il 10 agosto e in streaming su Dplay ed Eurosport

Nella notte di San Lorenzo, Valencia e Inter si sfidano a sessant’anni dalla prima edizione del Trofeo Naranja, quando i nerazzurri del presidente Angelo Moratti affrontarono, oltre alla squadra organizzatrice, il Santos di Pelé.

Sabato 10 agosto in diretta sul NOVE alle 21:30 e in diretta streaming su Dplay, Valencia-Inter sarà un match di assoluto spessore nel corso della calda estate nerazzurra e a due settimane dall’inizio del campionato di Serie A.

Il tour estivo della nuova Inter di Conte s’arricchisce di una sfida importante, in una cornice -quella dello stadio Mestalla di Valencia - che rievoca imprese epiche della squadra nerazzurra: in Coppa Uefa nel 2002, dopo l’espulsione di Toldo, l’Inter resistette all’assedio con Farinos in porta mentre l’anno seguente, in Champions League, fu proprio Toldo a determinare la qualificazione dell’Inter in semifinale, compiendo parate prodigiose.

Valencia-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva sul NOVE con il commento di Federico Zanon e Carlo Pizzigoni.