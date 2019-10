Fumogeni contro tifosi Roma: denunce e Daspo per 17 ultrà della Samp

Diciassette ultrà della Sampdoria, tra i 18 e i 40 anni sono stati denunciati dalla polizia di Stato per i fumogeni lanciati contro i tifosi della Roma il 20 ottobre scorso, durante la partita di calcio Sampdoria-Roma. Le accuse sono di travisamento, utilizzo di mazze e bastoni in occasione di manifestazioni sportive e travisamento. Tutti sono stati sottoposti a daspo dai 3 ai 6 anni. Diversi indagati hanno precedenti per reati contro il patrimonio, droga e oltre la metà per reati da stadio. Secondo quanto ricostruito dalla Digos di Genova, verso le 11.30 alcuni tifosi appartenenti ai gruppi della tifoseria sampdoriana organizzata, giungendo dal tunnel di via Canevari, si radunavano in Piazza Verdi e negli adiacenti Giardini Caviglia dove era stato organizzato il concentramento dei blucerchiati per la successiva partenza di un corteo di protesta alla volta dello stadio, con partenza prevista alle 12.30. Il corteo, non formalmente preavvisato, era noto unicamente in quanto preannunciato in un comunicato apparso sul sito dell'UTC (ultras Tito). L'anticipo di più di trenta minuti rispetto alla pur informale indizione evidentemente celava l'intenzione di giungere sul posto, intercettando una cospicua e qualificata fetta della tifoseria romanista che era segnalata in arrivo in treno proprio in quel mentre. "Il gruppo dei sampdoriani, a riprova delle intenzioni tutt'altro che pacifiche, immediatamente dopo essere giunti nei giardini antistanti alla stazione ferroviaria, al cospetto del dispositivo di sicurezza dei Reparti inquadrati, sicuri che di lì a poco sarebbero scesi dal treno i tifosi romanisti, hanno iniziato a travisarsi", si legge in un comunicato della questura.