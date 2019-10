Gabigol trascina il Flamengo in finale di Copa Libertadores: più vicino il riscatto dall'Inter

Saranno River Plate e Flamengo a sfidarsi nella finale di Copa Libertadores, la Champions League sudamericana. Nella semifinale di ritorno i rossoneri di Jorge Jesus hanno travolto il Gremio (5-0) al Maracanà. Grande protagonista del match, l'ex attaccante dell'Inter Gabigol, autore di una doppietta nella ripresa (uno su rigore). Vantaggio siglato da Bruno Henrique, di Mari e Rodigo Caio le altre due reti. L'andata, a Porto Alegre, si era chiusa sull'1-1. La finale è in programma il 23 novembre a Santiago del Cile.

Gabigol, che momento!

Continua dunque il momento d'oro di Gabigol, che si conferma il giocatore in più di questo Flamengo: l'attaccante, lo ricordiamo, è in prestito dall'Inter al Flamengo con diritto di riscatto e se le prestazione dovessero essere queste, difficilmente il giocatore farà ritorno in Italia. Capocannoniere della Copa Libertadores con 7 reti, 35 centri in 47 presenze in stagione e un'ovazione del Maracanà che vuol dire amore incondizionato. Ora restano da trovare i 30 milioni di euro da investire per il riscatto all'Inter ma forse ne basteranno 22: 6 sono arrivati dalla qualificazione alla finalissima, altri arriverebbero dopo l'eventuale conquista del trofeo. E allora a questo punto, l'obiettivo dei rossoneri è quello di vincere, anche per tenersi Gabigol.