Gaffe di Van Basten e bufera: frase nazista in diretta tv

Marco van Basten si è scusato per il saluto nazista che gli è sfuggito in un fuorionda. La frase è andata in onda su Fox Sports, nel corso di una trasmissione in cui si commentava la sfida di Eredivisie tra Ajax ed Heracles. Le parole dell'ex attaccante del Milan sono state ascoltate in studio pochi istanti dopo l'intervista del conduttore televisivo Hans Kraay al tecnico dell'Heracles, il tedesco Frank Wormuth: "Sieg heil", un celebre saluto tedesco nazista durante la seconda guerra mondiale.

Sui social è scoppiato il puriferio. E durante l'intervallo della partita l'ex attaccante dell'Ajax e del Milan si è scusato per quello che ha definito "una battuta mal riuscita".

" Non era affatto mia intenzione scioccare le persone. Volevo solo scherzare sul tedesco di Hans. "

Ma il commento fuorviante di Van Basten ha scatenato polemiche anche in riferimento al delicato momento attraversato dal calcio olandese, con le squadre impegnate ad adottare misure di contrasto al razzismo. Lo scorso fine settimana, gli ululati razzisti dei tifosi hanno causato l'interruzione di una partita di seconda divisione.

Anche Fox Sports si è anche scusata per lo scivolone di Van Basten.

" Il suo commento è stato inappropriato. Non solo per oggi, ma per tutti i giorni "

E' quanto ha riferito un portavoce, come riporta il quotidiano Algemeen Dagblad.