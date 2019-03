Gattuso: "Ora abbiamo 10 finali, il nostro scudetto è arrivare in Champions"

Torna la Serie A ed è già tempo di conferenze della vigilia, con Rino Gattuso protagonista davanti ai microfoni in vista di Sampdoria-Cagliari. Una partita che potrebbe far ripartire i rossoneri nella corsa alla Champions dopo la sconfitta nel derby nell'ultima sfida prima della sosta per le nazionali.

" Sarà obbligatorio avere mentalità giusta, la Sampdoria ci ha già messo in grande difficoltà. Ha giocatori che si muovono davanti in modo incredibile, la difesa difficilmente è impreparata. Abbiamo lavorato bene, abbiamo sofferto tanto dopo il derby, tanti sono arrivati da poco: c'è entusiasmo. Ora ci aspettano 10 finali. "

Video - Gattuso: "Piatek? Sembra un bambino appena nato che dice gol, gol, gol" 01:26

Inevitabile tornare sul derby, sulla sconfitta e sul caso creatosi dopo la lite tra Kessiè e Biglia al momento della sostituzione dell'ivoriano.

" Perdere con l'Inter è stata una mazzata. Abbiamo sbagliato la partita, che avevo descritto come il derby più importante degli ultimi anni di Milan. Brucia ma abbiamo il dovere di andare avanti. A inizio stagione avevamo detto che il nostro scudetto era la Champions: a dieci dalla fine del campionato siamo primi 'nel nostro campionato'. Ma vi dirò domani se abbiamo assorbito il contraccolpo. Kessiè? Non porto rancore, con i miei giocatori ho un rapporto molto diretto. In uno spogliatoio serve rispetto, è stata una brutta situazione ma ci siamo chiariti subito, la società ha risposto in maniera esemplare. "

L'allenatore del Milan ha speso parole anche su San Siro, la "sua" casa per tanti anni gloriosi e al centro delle cronache in questo periodo per la possibile rottamazione.

" San Siro è il cuore, già quando ci passi senti l'odore della storia. Per me è stato uno sogno. Ma per essere al top nel calcio moderno ci vuole un salto, la Juve insegna. Bisogna capire le esigenze di un club, che vuole competere con squadre con denaro, stadi e merchandising superiori ai nostri. È giusto che la società ci pensi. "