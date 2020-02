George Clooney interessato ad acquistare il Malaga: "Diventerà la Hollywood d'Europa"

Una storia particolare quella che di cui ci giunge notizia dalla Spagna: a Malaga, da quando è arrivato lo sceicco Al Thani, il vento è cambiato. Dal 2010 in poi, il nuovo proprietario ha investito tempo e soprattutto denaro nel club calcistico, trascinandolo quasi alla semifinale di Champions League; a un certo punto però l'idillio si è spezzato anche a causa di alcune incomprensioni con le autorità locali, di conseguenza lo sceicco ha smesso di investire come prima, e ora il Malaga langue in Segunda Division, con una situazione economica non semplicissima da gestire. Attualmente il club è sotto amministrazione giudiziaria ed è anche scoppiata una piccola guerra interna tra proprietà e piccoli azionisti.

È proprio in questo quadro che s'inserisce la notizia dell'interesse di George Clooney: secondo Antonio Aguilera, il presidente del gruppo degli azionisti di minoranza del Malaga ha spiegato che un gruppo americano legato all'attore vorrebbe acquistare il club. La richiesta di Al-Thani - 100 milioni di euro - è però considerata troppo elevata da questo gruppo che si occupa di televisione.

Questi produttori di cinema e serie tv sarebbe interessati al club anche dal punto di vista di business da mettere in atto nella regione: "Vogliono fare del Malaga la Hollywood europea", come ha spiegato Aguilera nell'intervista riportata da AS. Si dice possa nascere anche una serie-documentario sul club, sempre se l'affare andasse in porto.

To be continued... (come si dice in questi casi)