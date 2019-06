Gerson, addio alla Roma: va alla Dinamo Mosca per 10 milioni

Dopo il prestito alla Fiorentina, Gerson è pronto a dire addio alla Roma. Il centrocampista brasiliano, infatti, è vicinissimo alla firma con la Dinamo Mosca per la cifra di 10 milioni. Lo scambio dei documenti è in atto, con il giocatore che effettuerà le visite mediche tra la giornata di lunedì 1° luglio e martedì 2.

Con la Fiorentina ha collezionato 3 gol in 36 presenze in Serie A, ma il classe ’97 resta una delle più grandi delusioni degli ultimi anni per la Roma. Arrivato dal Fluminense nell’estate del 2016 (per 16,5 milioni), non è mai riuscito a sfondare nel calcio italiano.