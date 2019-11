Giovinco conquista un continente alla volta: dopo la MLS, vince la Champions asiatica

Conquistando un continente alla volta

Questo il primo post su Instagram di Sebastian Giovinco, dopo aver vinto la Champions League Asiatica insieme all'Al Hilal. La Formica Atomica, infatti, aggiunge un trofeo alla propria bacheca cambiando continente, visto che aveva vinto la MLS, massimo campionato nordamericano.

In totale i titoli vinti sono 11: oltre ai già citati, campionato di Serie B, due Supercoppe italiane, due Scudetti, tre Canadian Championship con il Toronto, una Mls Supporters' Shield.

Nella gara di ritorno, Giovinco ha avuto un ruolo fondamentale, confezionando l'assist per il primo dei due gol (a firma Dawsari). La gara contro l'Urawa Red Diamons finisce 2-0, confermando l'1-0 dell'amdata. Successo dunque per la squadra del figlio di Mircea Lucescu, Razvan, in cui milita anche Gomis. E adesso c'è il Mondiale per Club, dove la squadra di Riad potrebbe ben figurare. E magari portare a Giovinco anche la possibilità di ritornare nel Vecchio Continente...