Giudice Sportivo: Rieti-Reggina 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione al Rieti

Un punto di penalizzazione per il Rieti, che perde la gara con la Reggina, non disputata, 0-3 a tavolino. È il verdetto del Giudice Sportivo di Serie C relativo all'ultimo turno di campionato

" La gara non si è disputata per decisione del direttore di gara il quale, dopo aver constatato che il soggetto indicato come allenatore nella distinta presentata dalla società Rieti (signor Pezzotti Lorenzo) non risultava abilitato a ricoprire detta funzione né era provvisto di autorizzazione in deroga da parte della Lega Calcio, invitava la società Rieti a regolarizzare la propria distinta indicando un allenatore abilitato "

Trascorsi 45 minuti dall'orario di inizio di gara, a fronte della mancata regolarizzazione, l'arbitro non dava inizio alla gara, ha ricordato il Giudice sportivo. A suo dire, "appare comprovata la responsabilità della società Rieti che, con il suo comportamento omissivo, quale documentato dagli atti ufficiali, ha impedito la regolare effettuazione della gara".

Nella fattispecie, inoltre "la società Rieti appare sanzionabile", "non essendosi la stessa presentata in campo (in condizioni idonee a disputare la gara) nei termini previsti dal regolamento".