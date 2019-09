Giuliano Simeone lascia River e raggiunge padre all'Atletico Madrid

Giuliano Simeone, terzo figlio di Diego Simeone, lascia l'Argentina e raggiunge il padre a Madrid. Il 16enne è approdato all'Atletico per militare inizialmente nelle formazione giovanili dei Colchoneros. La decisione di lasciare il River Plate, scrive il 'Mundo Deportivo' è stata presa unilateralmente da Simeone Jr, innescando non pochi malumori nel club di Buenos Aires che pretende ora dall'Atletico un indennizzo. Anche altri due figli di Diego Simeone giocano in Europa: il maggiore, Giovanni è un attaccante del Cagliari e il secondo, Gianluca, è arrivato questa estate in prestito all'Ibiza, della seconda divisione spagnola.