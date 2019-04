Gravina svela: "Var in Serie B dalle semifinali playoff di questa stagione"

Via libera al Var in Serie B per le semifinali e la finale dei playoff della stagione in corso con la possibilità di estenderla anche ai precedenti turni di playoff e playout. Lo ha reso noto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio Federale. "Dobbiamo valutare di concerto con Uefa e Fifa la possibilità di una sperimentazione offline per tutto il girone di andata della prossima stagione riservandoci la definitiva introduzione nel girone di ritorno", ha aggiunto il numero uno di Via Allegri.

Gravina ha pure confermato il proseguimento, d'intesa con l'Aia, per la formazione di specialisti del Var. Una nuova categoria "formata da arbitri dismessi con una formazione specializzata". Sempre sul Var: "La realizzazione di una room contro unica a Coverciano è stata avviata e potrebbe partire nella stagione 2019/20", conclude.