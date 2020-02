Grosseto, Magrini come Rossi-Ljajić: schiaffo al suo giocatore e rosso

Abbiamo un Delio Rossi - Adem Ljajić bis, purtroppo. In Serie D, nel match del girone E tra Grosseto e Monterosi - trasmesso in diretta tv da Sportitalia - il tecnico dei toscani Magrini ha schiaffeggiato il suo centrocampista Riccardo Cretella reo di non aver gradito la sostituzione a un quarto d'ora dal termine. Dopo un breve colloquio con il suo assistente, il direttore di gara Rinaldi di Bassano del Grappa ha espulso l'allenatore dei padroni di casa, scatenando le proteste di Magrini.

Nonostante lo spiacevole episodio, assolutamente deprecabile, il Grosseto si è aggiudicato lo scontro al vertice del raggruppamento grazie al goal di Boccardi che vale la testa della classifica.