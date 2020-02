Delle voci locali insinuano che Guti, ex stella del Real Madrid e attualmente allenatore dell’ Almería (squadra militante nella seconda divisione spagnola) sia stato coinvolto in una festa presso un locale notturno assieme a dei giocatori. In un’era dove è diventato impossibile distinguere notizie vere da notizie false, è estremamente facile spargere dei rumours e vederli diventare virali. Guti sembra essere messo alle corde da un mostro invisibile, di cui non si sa nulla.

" È il fardello che mi porto sulle spalle semplicemente per essere Guti. Ma la vita mi ha fatto diventare forte. Conduco una vita normale, sono esclusivamente concentrato sul mio lavoro d’allenatore all’Almería e sulla mia famiglia. "

Guti è certo di non essere coinvolto in questa faccenda, che porterebbe inevitabilmente la società spagnola a licenziarlo, e anzi rincara la dose:

" Se qualcuno trova una foto di me in un locale d’Almería mi dimetterò e restituirò tutti i soldi che il club mi ha pagato. Ho la coscienza pulita. "

Una turbolenza che potrebbe danneggiare lo spogliatoio della squadra, impegnata nella corsa alla promozione in Liga. Attualmente l’Almería occupa la terza posizione, ma ha conquistato solo un punto in quattro partite.