Haaland firma al Borussia Dortmund: sui social il club "trolla" Juventus e Manchester United

É di ieri l'ufficialità del passaggio di Erling Haaland dal Salisburgo al Borussia Dortmund. Il club tedesco, che si è assicurato le prestazioni del giovane attaccante fino al 2024, ha voluto anche "trollare" il Manchester United e Juventus sui propri profili social. Mezza Europa era a caccia della firma del norvegese e come è noto i Red Devils e la Vecchia Signora erano i club più interessati e in pole position per il bomber classe 2000.





Nel video postato su Twitter si vede la barra di ricerca del social network che si compone con il nome del giocatore associato prima al club inglese e poi a quello italiano. La ricerca però non dà risultati e allora il club giallonero può iniziare a seguire senza problemi l'account di Haaland.