Hakan Sukur, per vivere guida un Uber in USA: “Non mi è rimasto niente, Erdogan mi ha tolto tutto”

" Non mi è rimasto niente. Erdogan si è preso tutto ciò che era mio: il mio diritto alla libertà, quello di esprimermi e quello al lavoro "

Queste sono le parole di Hakan Sukur al Welt am Sonntag. Ve lo ricordate ai tempi dell’Inter o quando ai mondiali, è stato capace di segnare il gol più veloce (10,8 secobndi). Oggi però la sua vita è cambiata radicalmente, tanto da costringerlo a vivere a Washington e dover guidare un Uber per potersi mantenere. Ma andiamo con ordine.

2008

Nel 2008 Hakan Sukur chiude la sua carriera con la maglia del Galatasaray e dopo il calcio, si dedica alla politica. Si schiera col partito di Erdogan, l’AKP, e nel 2011 è eletto parlamentare.

2015

I suoi benei vengono confiscati e Hakan Sukur è costretto a scappare negli Stati Uniti. In Turchia intanto, chiunque avesse a che fare con lui, non aveva decisamente vita facile. Anzi, viveva in un incubo: suo padre è stato imprigionato, a sua moglie è stato danneggiata la boutique di cui era proprietaria, i suoi figli sono stati molestati e lui ha ricevuto minacce.

" È stato un momento molto difficile per la mia famiglia. Chiunque aveva a che fare con me aveva difficoltà finanziarie "

2016

È accusato di essere parte integrante del colpo di stato contro Erdogan e, in aggiunta, è accusato di parteggiare per Fetullah Gulen, nemico del presidente turco.

" Golpe? Quale sarebbe stato il mio ruolo? Nessuno è in grado di spiegarlo. Ho sempre fatto cose legali. Non sono un traditore o un terrorista. Sono un nemico del governo, ma non dello Stato o della nazione, amo il mio paese "

Così l’ex interista a Welt am Sonntag

2019

Oggi Hakan Sukur, a Washington, è un autista di Uber e vende libri ma sempre alla stessa rivista dichiara che questo non è l’unico lavoro “normale” che ha fatto da quando il regime di Erdogan ha reo impossibile la sua vita.

" Ho gestito una caffetteria per un po', ma alcune strane persone venivano nel mio bar. Quando ho aderito all'AKP, la Turchia era un Paese conforme agli standard dell'Unione Europea, ma la politica di Erdogan ha portato alla rigidità ed è stata presa una direzione completamente diversa: un orientamento verso il Medio Oriente anziché verso l'Europa "

E oggi come sarà la vita nella capitale USA di Hakan Sukur? Come guarda al futuro dei suoi figli e della sua Turchia? Non possiamo saperlo, ma il messaggio ad Erdogan è chiaro...

" Ritorna alla democrazia, alla giustizia e ai diritti umani. Interessati dei problemi della gente. Diventa il presidente di cui la Turchia ha bisogno "