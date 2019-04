Non sono giorni facili per Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco ex capitano del Napoli, club con il quale detiene il record di presenze in gare ufficiali (520) ha raccontato ai microfoni di Cctv le sue difficoltà di ambientamento in Cina dove indossa la maglia del Dalian Yifang. Il suo rendimento finora è stato deludente: solo un assist e ancora nessun gol in 6 presenze nella Chinese Super League.

Video - Il giorno in cui Hamsik rifiutò la Juventus per amore di Napoli 01:19

" Non sono soddisfatto delle mie prestazioni. Cerco sempre di dare il meglio ma non mi sono mai trovato in una situazione così difficile. Tante volte vorrei comunicare con i compagni, ma a causa della lingua non posso e allora mi faccio capire a gesti. C'è una grande differenza tra il calcio cinese e quello europeo, ma cercherò di adattarmi. La serietà in campo e fuori è molto importante e dunque mi impegnerò al massimo "