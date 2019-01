Hazard rifiuta il rinnovo col Chelsea: Real pronto a offrire 100 mln

Eden Hazard potrebbe trasferirsi al Real Madrid nella prossima stagione. Secondo quanto riporta 'Marca' il fuoriclasse belga avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2020, da parte del Chelsea. Mossa che costringerebbe i londinesi a cederlo in estate il giocatore per evitare di perderlo a parametro zero. I 'blancos', da tempo sulle tracce del trequartista, restano alla finestra e sono pronti a offrire i 100 milioni di euro richiesti dai 'blues' per far partire il loro gioiello.