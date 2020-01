Hernanes, dal calcio al vino: il Profeta brasiliano avvia un'azienda vinicola ad Asti

Attualmente è un giocatore del San Paolo e probabilmente il calcio resterà la sua passione numero uno, ma Hernanes ha già iniziato a coltivarne un’altra di passione. Si tratta del Vino, altro grande amore del giocatore ex Lazio, Inter e Juventus.

Nel 2016, il Profeta ha creato anche un’azienda vinicola, la “Ca’ del Profeta” a Montaldo Scarampi, in provincia di Asti. Manco a farlo apposta, come il soprannome che gli era stato affibbiato in Italia, per la sua abitudine a citare i versetti della Bibbia. Manca solo qualche ritocco all’azienda di Hernanes ma il grosso sembra essere già a posto, anche le etichette e i nomi dei vini, decisamente particolari che rispecchiano anche la personalità e le credenze dello stesso Hernanes. Efraim è il suo vino preferito, nome preso dalla Genesi, cui si aggiunge il Barbera e il Saudade per il Grignolino.

" Quando mi sono trasferito alla Juventus e ho scoperto le Langhe e il Monferrato è stato amore a prima vista. Dopo tanti anni da calciatore in Italia avevo voglia di individuare un punto di riferimento e ho scelto l’Astigiano. A livello logistico per me è una meta ideale: abbastanza vicina all’aeroporto, a Milano e Torino, ma anche al mare della Liguria "

Così ha dichiarato a La Nuova Provincia raccontando l’evoluzione della sua passione per il vino che si sta facendo spazio nella vita di Hernanes e chissà che possa anche essere un primo passo per il futuro del Brasiliano...